Folytatódik a parlament ülése, ma is megszólal Magyar Péter

Kedden folytatódik a parlament plenáris ülése, ami Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Ezt követően egy sor törvényjavaslat vitája folytatódik, illetve a tervek szerint zárul le.

Reggel 9 órától ülésezik kedden a parlament, az ülés a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik – olvasható az Országgyűlés honlapján található napirendben. Ezt követően több folyamatban lévő törvényjavaslat általános vitája folytatódik.

A plenáris ülés mellett kiemelt figyelem övezi Sulyok Tamás köztársasági elnököt, akinek a tegnapi szavazás után öt napja van aláírni az alaptörvény 17. módosítását, ami többek között új, átmeneti köztársasági elnök választását tenné lehetővé.

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