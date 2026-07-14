Folytatódik a parlament ülése, Magyar Péter keményen nekiment az ellenzéknek

Tanács Zoltán: egyetlen kérdés van, amit felteszünk minden döntés előtt
A jogállamiság helyreállítása után, a verseny erősítése és a technológiai fejlesztések felgyorsítása nélkül Magyarország nehezen tudna tartós növekedési pályára állni – erről beszélt Tanács Zoltán tudományos miniszter az Egyensúly Intézet biztonságpolitikai konferenciáján. A rendezvényen Ruszin-Szendi Romulusz védelmi miniszterrel közösen értékelték a kormány első ötven napját, valamint a védelmi kiadások és az iparpolitika előtt álló kihívásokat.
Magyar Péter: ez az ország nem megosztható
Nem lehet egyszerre a demokrácia gyásznapjáról beszélni, és közben kivonulni a parlamenti szavazásról vagy Dallasba menni focimeccsre - mondta kedden a parlament plenáris ülésén napirend előtti felszólalásában Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az országot nem lehet nemzeti oldalra és azon túli oldalra felosztani, az ország a jövőben nem lehet egyetlen párté sem.
Augusztus 20: 8,7 milliárd már elsüllyedt
A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség eredetileg két szakaszban szerződött Balásy Gyula cégével az ünnepi eseményekre, amelyek közül egy ötmilliárd forintos tétel a tűzijátékot, egy 12,5 milliárd forintos rész pedig a további programokat fedezte volna.
Pósfai Gábor belügyminiszter tájékoztatása szerint a bruttó 17,5 milliárdos megállapodás alapján már kifizettek 8,7 milliárd forintnyi előleget a cégnek. Az ügynökség azonban június végén kénytelen volt felmondani a szerződéseket, mivel a Lounge-csoportot érintő büntetőeljárások, bankszámlazárolások és végrehajtások komoly teljesítési kockázatot jelentettek.
A belügyminiszter beszámolója szerint a kormány és az NRÜ munkatársai a szűkös határidő ellenére azonnal új közbeszerzési eljárást indítottak és módosított műszaki tartalmat dolgoztak ki. Gyors piaci felmérést követően olyan szervezeteket vontak be a munkába, amelyek stabil technikai és szakmai háttérrel képesek lebonyolítani az eseményt. Ennek köszönhetően Pósfai szerint a rendezvény a korábban tervezett költségvetés töredékéből, sokkal észszerűbb keretek között valósul meg. Pósfai kiemelte, hogy a megtakarítás sem a résztvevők biztonságát, sem az ünnep méltóságát nem veszélyezteti, a kulturális és az esti látványelemek pedig megőrzik a magas színvonalat.
A közzétett új pályázati dokumentáció alapján a Tisza-kormány továbbra is tervez tűzijátékot, emellett családi élményzónák, könnyűzenei és elektronikus zenei programok, valamint fényinstallációk is várják majd az érdeklődőket. Az új közbeszerzés hírére reagálva Karácsony Gergely főpolgármester felvetette, hogy a mostani átszervezés kiváló alkalom lenne a hagyományos tűzijáték végleges elhagyására. Véleménye szerint bár sokan ragaszkodnak ehhez a látványossághoz, a közönség igényeit ma már korszerűbb megoldásokkal, például modern fényvetítésekkel is maradéktalanul ki lehetne elégíteni.
Folytatódik a parlament ülése, ma is megszólal Magyar Péter
Reggel 9 órától ülésezik kedden a parlament, az ülés a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik – olvasható az Országgyűlés honlapján található napirendben. Ezt követően több folyamatban lévő törvényjavaslat általános vitája folytatódik.
A plenáris ülés mellett kiemelt figyelem övezi Sulyok Tamás köztársasági elnököt, akinek a tegnapi szavazás után öt napja van aláírni az alaptörvény 17. módosítását, ami többek között új, átmeneti köztársasági elnök választását tenné lehetővé.
Címlapkép forrása: Portfolio
Durvul a helyzet a Közel-Keleten: mindenki lő mindenre
Két szupertankert is eltrafáltak az irániak.
Hatalmas hiba lenne megszüntetni az anyák szja-mentességét
Időt kell adni az intézkedésnek.
Hatalmas fordulat indult a piacon, de a Tisza-mámor ellen nincs orvosság
A forint áll a vártán.
Rendkívüli bejelentésre készül Donald Trump!
Beszédet intéz a nemzetéhez.
Váratlan kijelentést tett Trump: katonai csapást mérhetnek az iráni atomkomplexumra
Készek megsemmisíteni a Csákány-hegy alatti létesítményt.
44 új buszt kap Kaposvár
Itt lesz először teljesen elektromos flotta.
Vörös riasztás Franciaországban: Párizs közelében csaptak fel a gyanús lángok – Nem a hőség okozta a tüzet
Menekülniük kell az embereknek.
Sokat erősödhet még a forint, nagy lendülettel lazíthat a jegybank
Szembemegyünk a régióval.
Miért nem tud Magyarország skandináv jóléti nyugdíjakat fizetni? - Havi 47 444 forinttal épít kiutat a tudatos generáció
Sokan várnak el osztrák vagy skandináv szintű állami védőhálót a nyugdíjas éveikre, de a gazdasági realitás mást mutat. Miért nem fenntartható hosszú távon az állami nyugdíjrendszer jel
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Mit üzen a Fed legutóbbi jegyzőkönyve, és mit jelenthet ez Magyarország számára?
Az Index a Fed legutóbbi jegyzőkönyvének fő üzeneteiről, valamint annak a magyar gazdaságra, a forintra és az MNB kamatpályájára gyakorolt hatásairól kérdezte Regős Gábort. The post Mit ü
Az emberi tudás hiedelmeken alapul - Csányi Vilmos és Szabó László a gazdaságról - 2. rész
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. 2. rész. Az első részt itt tudod meghallgatni: Borzalom, hogy... The po
Accenture plc - elemzés
A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az
Jobb az aktív kereskedés, ha tudod a jövőt
Az egyik pénzügyekkel (és befektetésekkel) foglalkozó Facebook csoportban megjelent egy írás, miszerint akár 25 évre is negatív fordulatot vett annak a befektetőnek a sorsa, aki bizonyos válsá
Ugyanaz a mutató, három különböző történet - A tanár-diák arány önmagában félrevezető
A tanár-diák arány első ránézésre egyszerű mutatónak tűnik, valójában azonban egészen mást jelent egy általános iskolában, egy gimnáziumban vagy egy egyetemen. Ugyanaz a mutató három...
Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül A legtöbb vevő ott hibázik, hogy amikor az ingatlanvásárlás költségei
Álmosan reagál a piac Hormuzra: meddig tart még ez a háború?
Óriási a bizonytalanság.
Gerendai: Másfél milliárdos veszteséggel számol a Sziget idén
A szakember őszintén beszélt a fesztivál pénzügyi helyzetéről.
Történelmi helyzetben a jegybank: minden adott az euróbevezetéshez?
Sok múlhat a devizatartalékon.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!