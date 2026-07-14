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Folytatódik a parlament ülése, Magyar Péter keményen nekiment az ellenzéknek
Gazdaság

Folytatódik a parlament ülése, Magyar Péter keményen nekiment az ellenzéknek

Portfolio
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Kedden folytatódik a parlament plenáris ülése, ami Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött. Ezt követően egy sor törvényjavaslat vitája folytatódik, illetve a tervek szerint zárul le.
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Tanács Zoltán: egyetlen kérdés van, amit felteszünk minden döntés előtt

A jogállamiság helyreállítása után, a verseny erősítése és a technológiai fejlesztések felgyorsítása nélkül Magyarország nehezen tudna tartós növekedési pályára állni – erről beszélt Tanács Zoltán tudományos miniszter az Egyensúly Intézet biztonságpolitikai konferenciáján. A rendezvényen Ruszin-Szendi Romulusz védelmi miniszterrel közösen értékelték a kormány első ötven napját, valamint a védelmi kiadások és az iparpolitika előtt álló kihívásokat.

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Tanács Zoltán: egyetlen kérdés van, amit felteszünk minden döntés előtt
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Magyar Péter: ez az ország nem megosztható

Nem lehet egyszerre a demokrácia gyásznapjáról beszélni, és közben kivonulni a parlamenti szavazásról vagy Dallasba menni focimeccsre - mondta kedden a parlament plenáris ülésén napirend előtti felszólalásában Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az országot nem lehet nemzeti oldalra és azon túli oldalra felosztani, az ország a jövőben nem lehet egyetlen párté sem.

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Magyar Péter: ez az ország nem megosztható
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Augusztus 20: 8,7 milliárd már elsüllyedt

A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség eredetileg két szakaszban szerződött Balásy Gyula cégével az ünnepi eseményekre, amelyek közül egy ötmilliárd forintos tétel a tűzijátékot, egy 12,5 milliárd forintos rész pedig a további programokat fedezte volna.

Pósfai Gábor belügyminiszter tájékoztatása szerint a bruttó 17,5 milliárdos megállapodás alapján már kifizettek 8,7 milliárd forintnyi előleget a cégnek. Az ügynökség azonban június végén kénytelen volt felmondani a szerződéseket, mivel a Lounge-csoportot érintő büntetőeljárások, bankszámlazárolások és végrehajtások komoly teljesítési kockázatot jelentettek.

A belügyminiszter beszámolója szerint a kormány és az NRÜ munkatársai a szűkös határidő ellenére azonnal új közbeszerzési eljárást indítottak és módosított műszaki tartalmat dolgoztak ki. Gyors piaci felmérést követően olyan szervezeteket vontak be a munkába, amelyek stabil technikai és szakmai háttérrel képesek lebonyolítani az eseményt. Ennek köszönhetően Pósfai szerint a rendezvény a korábban tervezett költségvetés töredékéből, sokkal észszerűbb keretek között valósul meg. Pósfai kiemelte, hogy a megtakarítás sem a résztvevők biztonságát, sem az ünnep méltóságát nem veszélyezteti, a kulturális és az esti látványelemek pedig megőrzik a magas színvonalat.

A közzétett új pályázati dokumentáció alapján a Tisza-kormány továbbra is tervez tűzijátékot, emellett családi élményzónák, könnyűzenei és elektronikus zenei programok, valamint fényinstallációk is várják majd az érdeklődőket. Az új közbeszerzés hírére reagálva Karácsony Gergely főpolgármester felvetette, hogy a mostani átszervezés kiváló alkalom lenne a hagyományos tűzijáték végleges elhagyására. Véleménye szerint bár sokan ragaszkodnak ehhez a látványossághoz, a közönség igényeit ma már korszerűbb megoldásokkal, például modern fényvetítésekkel is maradéktalanul ki lehetne elégíteni.

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Folytatódik a parlament ülése, ma is megszólal Magyar Péter

Reggel 9 órától ülésezik kedden a parlament, az ülés a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik – olvasható az Országgyűlés honlapján található napirendben. Ezt követően több folyamatban lévő törvényjavaslat általános vitája folytatódik.

A plenáris ülés mellett kiemelt figyelem övezi Sulyok Tamás köztársasági elnököt, akinek a tegnapi szavazás után öt napja van aláírni az alaptörvény 17. módosítását, ami többek között új, átmeneti köztársasági elnök választását tenné lehetővé.

Címlapkép forrása: Portfolio

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