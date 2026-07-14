Folytatódik a parlament ülése, Magyar Péter keményen nekiment az ellenzéknek

A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség eredetileg két szakaszban szerződött Balásy Gyula cégével az ünnepi eseményekre, amelyek közül egy ötmilliárd forintos tétel a tűzijátékot, egy 12,5 milliárd forintos rész pedig a további programokat fedezte volna.

Pósfai Gábor belügyminiszter tájékoztatása szerint a bruttó 17,5 milliárdos megállapodás alapján már kifizettek 8,7 milliárd forintnyi előleget a cégnek. Az ügynökség azonban június végén kénytelen volt felmondani a szerződéseket, mivel a Lounge-csoportot érintő büntetőeljárások, bankszámlazárolások és végrehajtások komoly teljesítési kockázatot jelentettek.

A belügyminiszter beszámolója szerint a kormány és az NRÜ munkatársai a szűkös határidő ellenére azonnal új közbeszerzési eljárást indítottak és módosított műszaki tartalmat dolgoztak ki. Gyors piaci felmérést követően olyan szervezeteket vontak be a munkába, amelyek stabil technikai és szakmai háttérrel képesek lebonyolítani az eseményt. Ennek köszönhetően Pósfai szerint a rendezvény a korábban tervezett költségvetés töredékéből, sokkal észszerűbb keretek között valósul meg. Pósfai kiemelte, hogy a megtakarítás sem a résztvevők biztonságát, sem az ünnep méltóságát nem veszélyezteti, a kulturális és az esti látványelemek pedig megőrzik a magas színvonalat.

A közzétett új pályázati dokumentáció alapján a Tisza-kormány továbbra is tervez tűzijátékot, emellett családi élményzónák, könnyűzenei és elektronikus zenei programok, valamint fényinstallációk is várják majd az érdeklődőket. Az új közbeszerzés hírére reagálva Karácsony Gergely főpolgármester felvetette, hogy a mostani átszervezés kiváló alkalom lenne a hagyományos tűzijáték végleges elhagyására. Véleménye szerint bár sokan ragaszkodnak ehhez a látványossághoz, a közönség igényeit ma már korszerűbb megoldásokkal, például modern fényvetítésekkel is maradéktalanul ki lehetne elégíteni.