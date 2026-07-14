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Füstöl egy vonat a Keleti pályaudvaron, jelentős változásokra kell készülni a közlekedésben
Gazdaság

Füstöl egy vonat a Keleti pályaudvaron, jelentős változásokra kell készülni a közlekedésben

MTI
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Füstöl egy mozdony a Keleti pályaudvaron – közölte a katasztrófavédelem nem sokkal 13 óra előtt.

Azt írták, hogy egy motorvonat hűtőberendezése füstöl a budapesti Keleti pályaudvar főépületében.

A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez; a szerelvényt körülbelül négyszáz utas hagyta el a tűzoltók megérkezése előtt – közölték.

A MÁVINFORM azt írta,

a Keleti pályaudvar néhány vágányát érintő átmeneti korlátozás miatt néhány vonat késéssel közlekedik vagy kimarad.

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Állításuk szerint egy szerelvény klímaberendezésének szellőzője füstölt. A tűzoltóság kérésére az oltás ideje alatt kikapcsolták a felsővezetéki rendszer egy részét, ezért néhány vágányon csak korlátozott a közlekedés.

  • A Keleti pályaudvarról Sülysápra 12:50-kor, 13:20-kor és a Sülysápról a Keleti pályaudvarra 13:56-kor, 14:26-kor induló S60-as vonat (3464, 3474, 3485, 3413) nem közlekedik.
  • A Keleti pályaudvarról Szolnokra 13:15-kor induló és a Szolnokról a Keleti pályaudvarra 12:07-kor elindult Z60-as vonat (3344, 3335) minden állomáson, megállóhelyen megáll Sülysáp és a Keleti pályaudvar között.
  • A Keleti pályaudvarról Kassára, illetve Sátoraljaújhelyre 12:25-kor induló Hernád-Zemplén InterCity (IC 188) csak Miskolctól közlekedik.
  • A Keleti pályaudvarról Szolnokra 12:15-kor induló Z60-as vonat (3334) várhatóan 20-25 perces késéssel közlekedik járműhiba miatt. Rákos és Sülysáp között minden állomáson, megállóhelyen megáll.

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