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Ha útnak indul, jobb ha felkészül: balesetek és karbantartási munkálatok lassítják a közlekedést
Gazdaság

Ha útnak indul, jobb ha felkészül: balesetek és karbantartási munkálatok lassítják a közlekedést

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Balesetek és karbantartási munkálatok miatt több forgalmas hazai útszakaszon is torlódásokra, illetve sávlezárásokra kell készülniük az útnak indulóknak. Az M0-s autóúton és az M1-es autópályán koccanás, míg az M31-es autópályán és az 52-es főúton útépítési munkák lassítják a közlekedést - jelentette az Útinform.

Baleset történt az M0-s autóút déli szektorában, az M1-es autópálya csomópontjánál, a Hegyeshalom felé vezető felhajtóágon.

Az 1-es kilométernél lezárták a belső sávot, emiatt egy-két kilométeres torlódás alakult ki.

Az M1-es autópályán, Budapest irányában, Biatorbágy térségében egy személygépkocsi és egy teherautó ütközött össze a terelés végénél. A sérült jármű a 17-es kilométerszelvénynél a külső sávot foglalja el, ami szintén lassítja a forgalmat.

A balesetek mellett tervezett karbantartási munkálatok is nehezítik az előrejutást. Az M31-es autópályán az M0-s autóút felé vezető oldalon, a 2-es és az 1-es kilométer között híd- és átereszjavítás miatt lezárták a külső sávot.

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Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők. Ezen a területen napközben félpályás útlezárás van érvényben, így a megnövekedett forgalom miatt mindkét irányban jelentős menetidő-növekedéssel kell számolni.

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