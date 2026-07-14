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Hamarosan élőben beszél Magyar Péter
Gazdaság

Hamarosan élőben beszél Magyar Péter

Portfolio
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A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a parlament plenáris ülése kedden. Egyelőre nem tudni, miről fog beszélni Magyar Péter, vélhetően az alaptörvény hétfőn megszavazott 17. módosítása lesz a fő téma, emellett a készülő döntésekről is szót ejthet.
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Még mindig az ellenzéket ostorozza

Megértem, hogy fárasztó velünk vitázni, a Tisza törvényalkotási tempóját követni, vitázni, bizottsági ülésekre járni, de önöket ezért választották meg az emberek. Az ellenzékiség nem ment fel, képviselni kell azokat is, akik elégedetlenek a kormány döntéseivel - mondja Magyar Péter,

Nem lehet egyszerre a demokrácia gyásznapjáról beszélni, majd kivonulni a parlamentből, lemondani a frakcióvezetőséről, vagy elrepülni Dallasba focimeccset nézni. Vagyis lehet, csak ezt árulásnak hívják

- szögezi le a miniszterelnök.

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Nem szabadott volna kivonulni az ellenzéknek

Tegnap az Országgyűlés történelmi, az ország alkotmányos berendezkedését érintő döntést hozott, amikor az Alaptörvény 17. módosítását támogattuk - mondja a kormányfő. Szerinte ebben a helyzetben nem szavbadott volna lemondani az emberek képviseletéről éppen akkor, amikor annak a legnagyobb súlya lett volna, ezzel az ellenzéki képviselőkre utal, akik nem vettek rlészt a vitában és a szavazáson.

A képviselői mandátum nem az önök tulajdona, önök azoknak a magyar embereknek a helyét hagyták tagnap üresen, akik önökre szavaztak

- hangsúlyozza.

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A kormány és az ellenzék felelőssége

Ezzel a címmel kezdi napirend előtti felszólalását Magyar Péter.

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Hamarosan élőben beszél Magyar Péter

Hétfőn szavazta meg az Országgyűlés kormánypárti többsége az Alaptörvény 17. módosítását, melynek értelmében többek között 12 évben maximálták a képviselői mandátumok hosszát. Emellett a jogszabály rendelkezik Sulyok Tamás köztársasági elnök eltávolításáról is, a kormány tervei szerint átmeneti időszakra, egy-másfél évre választanának új államfőt, majd egy új alkotmány rendezné véglegesen a kérdést, ami

jelenthet akár közvetlen elnökválasztást is.

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A kormányfő napirend előtti felszólalásáról és az Országgyűlés plenáris ülésének további fejleményeiről a Portfoliom élőben tudósít.

Címlapkép forrása: Portfolio

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