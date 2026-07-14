Hamarosan élőben beszél Magyar Péter

Megértem, hogy fárasztó velünk vitázni, a Tisza törvényalkotási tempóját követni, vitázni, bizottsági ülésekre járni, de önöket ezért választották meg az emberek. Az ellenzékiség nem ment fel, képviselni kell azokat is, akik elégedetlenek a kormány döntéseivel - mondja Magyar Péter,

Nem lehet egyszerre a demokrácia gyásznapjáról beszélni, majd kivonulni a parlamentből, lemondani a frakcióvezetőséről, vagy elrepülni Dallasba focimeccset nézni. Vagyis lehet, csak ezt árulásnak hívják

- szögezi le a miniszterelnök.