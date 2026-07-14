Hatalmasat zuhant az amerikai infláció

Nagyot csökkent az amerikai inflációs nyomás. Ebben oroszlánrésze van az olajárak csökkenésének, azonban a szolgáltatószektorban is dezinflációs nyomás jeleit láthatjuk. Jelenleg az amerikai infláció 3,5%, a maginfláció pedig 2,6%.

Júniusban az amerikai infláció éves alapon 3,5%-ra csökkent az előző havi 4,2% után (várakozás: 3,8%). A maginfláció 2,9%-ról 2,6%-ra csökkent (várakozás: 2,8%).

Az infláció csökkenését elsősorban az energiaárak csökkenése okozta, de hasonlóan fontos az is, hogy a maginfláció csökkenésében a szolgáltatáinfláció mérséklődésének is nagy szerepe van.

A ruházkodás, az orvosi szolgáltatások, a közlekedési szolgáltatások ár csökkent az előző hónaphoz képest, miközben a lakhatás inflációja stagnált.

A mostan inflációs adat egy érdemi dezinflációs hullámot mutat, ami nagy meglepetés a piac számára. Ezzel együtt továbbra is nagy kérdés, hogy mi lesz az olajárakkal, mert egy pesszimista esetben az átírhatja a képet.

Mindenesetre a mostani adat afelé mutat, hogy a Fed talán megúszhatja kamatemelés nélkül ezt az inflációs sokkot.

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