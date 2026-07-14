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Ingatag lábakon az amerikai költségvetés
Gazdaság

Ingatag lábakon az amerikai költségvetés

MTI
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Az amerikai szövetségi költségvetés 120 milliárd dolláros hiánnyal zárt júniusban az egy évvel korábbi 27 milliárd dolláros többlet után - áll a pénzügyminisztérium jelentésében.
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Júniusban a bevételek 6 százalékkal 496 milliárd dollárra estek, miközben a kiadások 23 százalékkal 616 milliárd dollárra nőttek. A vámbevétel 23,6 milliárd dollár volt, miközben a korábban befizetett vámok visszafizetése 49,2 milliárd dollárt tett ki, azaz

a költségvetésen belül a vámtétel 25,6 milliárd dollár passzívumot eredményezett.

Az államadósság kamatfizetései 28 százalékkal 185 milliárd dollárra ugrottak. Az októberrel kezdődött pénzügyi év első kilenc hónapjában 1367 milliárd dollár volt az amerikai költségvetés hiánya, 2 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál.

A kilenc hónapban a bevételek 4 százalékkal 4151 milliárd dollárra nőttek, míg a költségvetési kiadások 3 százalékkal 5518 milliárd dollárra emelkedtek. A szeptember végével záródott előző pénzügyi évben 1775 milliárd dollár hiány keletkezet a költségvetésben, 2,3 százalékkal kisebb az egy évvel korábbinál.

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