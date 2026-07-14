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Ingyenes meccsjegyekkel és új sportolási kedvezményekkel ösztönözné a mozgást a kormány
Gazdaság

Ingyenes meccsjegyekkel és új sportolási kedvezményekkel ösztönözné a mozgást a kormány

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Állami sportlétesítmények olcsóbb használatával, kedvezményes sporteseményekkel, valamint a 16 év alattiaknak és egyik kísérőjüknek járó ingyenes meccsjegyekkel bővítené a kormány a Sportoló Nemzet Programot. A Belügyminisztérium rendelettervezetét július 21-ig lehet véleményezni.

A tervezet alapján a program résztvevői az állami fenntartású sportlétesítmények belépőiből és bérleteiből legalább 10 százalékos kedvezményt kaphatnának, az intézmények szabad kapacitásának függvényében. Egyes Magyarországon rendezett sportesemények jegyeire és bérleteire legalább 30 százalékos engedmény járna.

Kedvezményeket vezetnének be sporteszközök vásárlására és bérlésére, más sportszolgáltatások igénybevételére, valamint sportfesztiválok belépőire is. Ezek pontos mértékét és az elérhető kedvezmények darabszámát a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet tenné közzé a program honlapján, így az engedmények nem feltétlenül lennének korlátlanul igénybe vehetők.

A csomag egyik fontos eleme, hogy meghatározott jegykeret erejéig ingyen látogathatnák a látvány-csapatsportágak hazai első osztályú bajnoki (NB1) mérkőzéseit a 16 év alatti diákok.

Az ingyenes belépés egy törvényes képviselőjükre is kiterjedne, akinek ehhez regisztrálnia kellene a Sportoló Nemzet Programba. A lehetőséget a sajátos nevelési igényű, illetve szociális vagy gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyerekek is igénybe vehetnék.

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A társadalmi egyeztetéshez készített összefoglaló egy Sportpark Fejlesztési Program elindítását is bejelenti. Ennek keretében elsősorban a hátrányos helyzetű települések olyan általános iskolái kaphatnának segítséget kültéri sportpark kialakításához, amelyeknek nincs tornatermük vagy megfelelő sportolási lehetőségük. Ennek részletes feltételeit ugyanakkor a közzétett rendelettervezet még nem tartalmazza.

A hatásvizsgálat szerint a kedvezményrendszer több mint 1,1 millió nappali tagozatos általános és középiskolás diákot érinthet. A dokumentum a 2030 végéig vizsgált időszakra összesen a büdzsé méretéhez képest kerekítési hibaként értékelhető 90,28 millió forintos költségvetési hatással számol, ebből 18,06 millió forint jelentkezne az aktuális évben. A rendelet a kihirdetése utáni harmadik napon lépne hatályba.

A mostani lépés jól illeszkedik a kormány által hangoztatott irányváltoztatásba a sport terén, miszerint a versenysport helyett nagyobb hangsúlyt fektetnének a tömegsportra. Pósfai Gábor belügyminiszter nemrég éppen erről beszélt az ágazati szervezetek előtt:

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