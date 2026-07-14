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Készülhetnek az autósok: napokig tartó éjszakai lezárások jönnek az egyik forgalmas útszakaszon
Gazdaság

Készülhetnek az autósok: napokig tartó éjszakai lezárások jönnek az egyik forgalmas útszakaszon

MTI
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Folytatódik a 11-es főút szentendrei szakaszának felújítása jövő kedden - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az MTI-vel.

Azt írták, hogy az Ady Endre utca és a Papszigeti lehajtó közötti szakaszon július 21-től megkezdődnek az aszfaltburkolat építési munkák, amelynek során

éjszaka szakaszos félpályás zárás és jelzőőrös forgalomirányítás mellett csak váltakozva haladhat a forgalom.

Az aszfaltozási munkák idején kedd estétől hétköznapokon 18 és 6 óra között szakaszos félpályás zárás és jelzőőrös forgalomirányítás mellett haladhat a forgalom, ezért torlódásra kell számítani az érintett szakaszon - jelezték.

Hozzátéve, hogy a munkálatok tervezetten három éjszakát vesznek igénybe.

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