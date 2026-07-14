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Kettészakad a kontinens időjárása: eldőlt, visszatér-e a tikkasztó hőség Magyarországra
Gazdaság

Kettészakad a kontinens időjárása: eldőlt, visszatér-e a tikkasztó hőség Magyarországra

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Mégsem tér vissza a pusztító kánikula a Kárpát-medencébe, helyette inkább kissé hűvös, szeles és száraz időre számíthatunk a jövő héten. Európa időjárását jelenleg szélsőséges hőmérsékleti kontrasztok és nagy kiterjedésű, észak-déli irányú légáramlások alakítják, amelyek Nyugat- és Dél-Európába forróságot szállítanak - jelentette a Weather on Maps.

Európa felett jelenleg nem a megszokott zonális, azaz nyugatias áramlások dominálnak, hanem lassan áthelyeződő, jelentős kilengésű meridionális, vagyis észak-déli légmozgások alakítják az időjárást.

Ennek következtében a hűvös levegő messze délre, Kelet-Európa felé áramlik, míg a forró légtömeg szokatlanul messze északra, Nyugat-Európa fölé nyomul be.

Bár ezek a blokkoló légköri képződmények hosszú ideig stabilak maradnak, viszonylag kis távolságon belül is hatalmas hőmérsékleti kontrasztokat hoznak létre. Emiatt a légtömegek határvonalának akár néhány száz kilométeres elmozdulása is gyökeresen megváltoztathatja a helyi időjárást, ami a középtávú előrejelzéseket is bizonytalanabbá teszi.

Miközben ezen a héten az eltérő tulajdonságú légtömegek még keverednek egymással – ami változékony, de nyárias időt eredményez a Kárpát-medencében –, a jövő héten ismét élesen kettészakad a kontinens időjárása. A forró szubtrópusi és a hűvös sarkvidéki levegő határozottan elkülönül egymástól. A legfrissebb numerikus modellek szerint a két zóna közötti választóvonal a korábban vártnál délnyugatabbra tolódik.

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A változásnak köszönhetően térségünkben minimálisra csökkent a rendkívüli hőség visszatérésének esélye, Dél- és Nyugat-Európában azonban folytatódik a tikkasztó forróság.

Nálunk a jövő héten alapvetően kissé hűvös, többször szeles, valamint az ilyenkor megszokottnál szárazabb napokra van kilátás. A markáns időjárás-változás megérkezéséig még kitart a 30-32 Celsius-fok körüli, időnként felhősebb és változékony idő.

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