Kiadták a figyelmeztetést a meteorológusok: 34 fokos melegre és felhőszakadásokra készülhetünk

A napsütést gomoly- és fátyolfelhők szűrik majd, napközben pedig elsősorban az északkeleti és a nyugati tájakon alakulhatnak ki záporok és zivatarok.

Estétől ezek a csapadékgócok nyugat felől egyre inkább keleti irányba vonulnak, így a késő esti és éjféli órákra már a középső országrészt is elérik.

A zivatarokat felhőszakadás, valamint erős, viharos széllökések kísérhetik, ám ezektől függetlenül csak helyenként élénkül meg a légmozgás.

A hőmérséklet a legmelegebb órákban jellemzően 30 és 34 fok között alakul, ennél csupán az északkeleti területeken mérhetünk néhány fokkal hűvösebbet.

Késő estére nagyrészt 23 és 28 fok közé hűl le a levegő, helyenként északkeleten lehet ennél hűvösebb.

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