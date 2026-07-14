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Kiadták a figyelmeztetést a meteorológusok: 34 fokos melegre és felhőszakadásokra készülhetünk
Gazdaság

Kiadták a figyelmeztetést a meteorológusok: 34 fokos melegre és felhőszakadásokra készülhetünk

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Ma többnyire napos, meleg időre számíthatunk 30–34 fokos csúcshőmérséklettel, a nap folyamán azonban az ország több pontján is készülni kell felhőszakadással és viharos széllel kísért zivatarokra - közölte a HungaroMet.

A napsütést gomoly- és fátyolfelhők szűrik majd, napközben pedig elsősorban az északkeleti és a nyugati tájakon alakulhatnak ki záporok és zivatarok.

Estétől ezek a csapadékgócok nyugat felől egyre inkább keleti irányba vonulnak, így a késő esti és éjféli órákra már a középső országrészt is elérik.

A zivatarokat felhőszakadás, valamint erős, viharos széllökések kísérhetik, ám ezektől függetlenül csak helyenként élénkül meg a légmozgás.

A hőmérséklet a legmelegebb órákban jellemzően 30 és 34 fok között alakul, ennél csupán az északkeleti területeken mérhetünk néhány fokkal hűvösebbet.

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