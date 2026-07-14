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Komoly dicséretet kapott Brüsszelből Magyarország
Gazdaság

Komoly dicséretet kapott Brüsszelből Magyarország

MTI
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Az új magyar helyreállítási és ellenállóképességi terv (RRP) magasabb szintű ambíciót mutat az EU pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság megerősítése terén, mivel olyan intézkedésekre vállal kötelezettséget, amelyek túlmutatnak az Európai Bizottsággal korábban egyeztetetteken: ide tartozik a korrupcióellenes keretrendszer megerősítése, a közbeszerzési jog javítása, valamint a csatlakozás az Európai Ügyészséghez - jelentette ki Raffaele Fitto, a brüsszeli testület alelnöke kedden Brüsszelben.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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Az Európai Parlament költségvetési (BUDG) és a költségvetés ellenőrzési (CONT) bizottsága meghallgatást tartott a Magyarország számára felszabadított uniós forrásokról, ahol Fitto elmondta: valamennyi többi tagállam is felülvizsgálta a saját tervét, ezért Magyarország semmilyen különleges elbánásban nem részesül. Magyarországnak - a többi tagállamhoz hasonlóan - még hat hete van arra, hogy maradéktalanul teljesítse tervét, egészen augusztus 31-ig - tette hozzá.

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