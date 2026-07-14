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Kritikus a helyzet a Dunán, a hidrológusok pedig a helyzet rosszabbodására számítanak Romániában
Gazdaság

Kritikus a helyzet a Dunán, a hidrológusok pedig a helyzet rosszabbodására számítanak Romániában

MTI
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Több mint két évtizedes mélypontra csökkent a vízhozam a Duna romániai szakaszán, a belépésnél (Báziásnál) mért másodpercenkénti 1800 köbméteres érték alig több mint egy harmada a júliusi átlagnak - közölte kedden a Digi24.ro hírportál.

Az alacsony vízállás miatt négy napja felfüggesztették a kompok közlekedését az egyik román-bolgár folyami határátkelőn, a romániai Bechet és a bulgáriai Orjahovo BG között.

Az alacsony vízszint a hajózásban is gondot jelent: a Duna mélysége több helyütt a kritikus 2,5 méter alá csökkent.

A gabonaszállító hajók nem tudják már megközelíteni a silókat Bechetnél és a Calafatnál, a folyam medréből mindenütt homokpadok látszanak ki.

A Duna alacsony hozama miatt vízutánpótlás nélkül maradtak az öntözőberendezések a Nedaia-Macesu szakaszon, ezért a hőség és a szárazság komoly károkkal fenyegeti a mezőgazdaságot.

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A hidrológusok a helyzet rosszabbodására számítanak a következő napokban.

Címlapkép forrása: Andrei Pungovschi/Bloomberg via Getty Images

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