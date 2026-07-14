Különös időjárási jelenség alakult ki: hidegcsepp hozhat hirtelen felhőszakadást Magyarországra

A záporos, zivataros jelleg miatt a csapadék eloszlása rendkívül egyenetlen lesz. Miközben az ország nagyobb részén egyáltalán nem várható számottevő eső,

addig egyes helyeken rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék hullhat.

Ezt a változékony időjárást egy, a felső légkörben elhelyezkedő, környezeténél hidegebb légörvény, az úgynevezett hidegcsepp okozza.

Sajátossága, hogy miközben a talaj közelében alig vagy egyáltalán nem érzékelhető a forgása, addig a magasabb légrétegekben egy kiterjedt, több száz vagy akár ezer kilométer átmérőjű rendszert alkot.

A meteorológiában a kisebb méretű örvényeket nevezik hidegcseppnek, míg a nagyobbakat magassági hidegörvényként vagy magassági ciklonként tartják számon. Ehhez a jelenséghez sokféle időjárási helyzet társulhat, ám a magasban lévő hideg levegő labilizáló hatása miatt a nyári félévben különösen kedvez a záporok és zivatarok kialakulásának.

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