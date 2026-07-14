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Különös időjárási jelenség alakult ki: hidegcsepp hozhat hirtelen felhőszakadást Magyarországra
Gazdaság

Különös időjárási jelenség alakult ki: hidegcsepp hozhat hirtelen felhőszakadást Magyarországra

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Térségünket egy úgynevezett hidegcsepp közelíti meg, amelynek hatására az éjszaka folyamán és szerdán szórványosan záporok és zivatarok alakulhatnak ki. Országos, áztató esőre nem kell számítani, de helyenként hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék, akár felhőszakadás is előfordulhat - jelentette a HungaroMet.

A záporos, zivataros jelleg miatt a csapadék eloszlása rendkívül egyenetlen lesz. Miközben az ország nagyobb részén egyáltalán nem várható számottevő eső,

addig egyes helyeken rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék hullhat.

Ezt a változékony időjárást egy, a felső légkörben elhelyezkedő, környezeténél hidegebb légörvény, az úgynevezett hidegcsepp okozza.

Sajátossága, hogy miközben a talaj közelében alig vagy egyáltalán nem érzékelhető a forgása, addig a magasabb légrétegekben egy kiterjedt, több száz vagy akár ezer kilométer átmérőjű rendszert alkot.

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A meteorológiában a kisebb méretű örvényeket nevezik hidegcseppnek, míg a nagyobbakat magassági hidegörvényként vagy magassági ciklonként tartják számon. Ehhez a jelenséghez sokféle időjárási helyzet társulhat, ám a magasban lévő hideg levegő labilizáló hatása miatt a nyári félévben különösen kedvez a záporok és zivatarok kialakulásának.

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