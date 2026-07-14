Magyar Péter: ez az ország nem megosztható

Magyarország nem lehet egyik párté sem
Magyarország soha nem lehet többé egyetlen párté, sem a Tiszáé, sem a Fideszé, az ország minden magyar ember közös hazája
- szögezi le felszólalása végén Magyar Péter.
Nem osztható meg az ország
Egy dolgot ígérhetek: mi nem fogjuk megukra hagyni az embereket, sem a tiszásokat, sem a fideszeseket. A kormányzásunk minden napján ahhoz tartom magam, amit a választások éjszakáján mondtam, hogy minden magyar ember miniszterelnöke kívánok lenni - mondja Magyar.
Lesznek kemény vitáink, amikor majd tüntetnek ellenünk, ehhez joguk van, és ezt a jogukat meg fogjuk védeni - teszi hozzá.
Mi nem kérünk politikai hűségnyilatkozatot a tisztességes orvosi ellátásért cserébe, nem kérünlk párttagkönyvet az iskolakezdési támogatásért vagy a szociális tűzifáért. Magyarország nem osztható fel nemzeti oldalra és az azon túli emberekre, Orbán Viktor súlyos hibája volt, hogy azt mondta, hogy az ország megosztható
- emeli ki a kormányfő.
Még mindig az ellenzéket ostorozza
Megértem, hogy fárasztó velünk vitázni, a Tisza törvényalkotási tempóját követni, vitázni, bizottsági ülésekre járni, de önöket ezért választották meg az emberek. Az ellenzékiség nem ment fel, képviselni kell azokat is, akik elégedetlenek a kormány döntéseivel - mondja Magyar Péter,
Nem lehet egyszerre a demokrácia gyásznapjáról beszélni, majd kivonulni a parlamentből, lemondani a frakcióvezetőséről, vagy elrepülni Dallasba focimeccset nézni. Vagyis lehet, csak ezt árulásnak hívják
- szögezi le a miniszterelnök.
Nem szabadott volna kivonulni az ellenzéknek
Tegnap az Országgyűlés történelmi, az ország alkotmányos berendezkedését érintő döntést hozott, amikor az Alaptörvény 17. módosítását támogattuk - mondja a kormányfő. Szerinte ebben a helyzetben nem szavbadott volna lemondani az emberek képviseletéről éppen akkor, amikor annak a legnagyobb súlya lett volna, ezzel az ellenzéki képviselőkre utal, akik nem vettek rlészt a vitában és a szavazáson.
A képviselői mandátum nem az önök tulajdona, önök azoknak a magyar embereknek a helyét hagyták tagnap üresen, akik önökre szavaztak
- hangsúlyozza.
A kormány és az ellenzék felelőssége
Ezzel a címmel kezdi napirend előtti felszólalását Magyar Péter.
Hamarosan élőben beszél Magyar Péter
Hétfőn szavazta meg az Országgyűlés kormánypárti többsége az Alaptörvény 17. módosítását, melynek értelmében többek között 12 évben maximálták a képviselői mandátumok hosszát. Emellett a jogszabály rendelkezik Sulyok Tamás köztársasági elnök eltávolításáról is, a kormány tervei szerint átmeneti időszakra, egy-másfél évre választanának új államfőt, majd egy új alkotmány rendezné véglegesen a kérdést, ami
jelenthet akár közvetlen elnökválasztást is.
Sulyok Tamásnak öt napja van aláírni a saját felmondását, vélhetően ez lesz Magyar Péter keddi parlamenti beszédének fő gondolata.
A kormányfő napirend előtti felszólalásáról és az Országgyűlés plenáris ülésének további fejleményeiről a Portfoliom élőben tudósít.
Címlapkép forrása: Portfolio
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