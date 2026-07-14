Magyar Péter: ez az ország nem megosztható

Egy dolgot ígérhetek: mi nem fogjuk megukra hagyni az embereket, sem a tiszásokat, sem a fideszeseket. A kormányzásunk minden napján ahhoz tartom magam, amit a választások éjszakáján mondtam, hogy minden magyar ember miniszterelnöke kívánok lenni - mondja Magyar.

Lesznek kemény vitáink, amikor majd tüntetnek ellenünk, ehhez joguk van, és ezt a jogukat meg fogjuk védeni - teszi hozzá.

Mi nem kérünk politikai hűségnyilatkozatot a tisztességes orvosi ellátásért cserébe, nem kérünlk párttagkönyvet az iskolakezdési támogatásért vagy a szociális tűzifáért. Magyarország nem osztható fel nemzeti oldalra és az azon túli emberekre, Orbán Viktor súlyos hibája volt, hogy azt mondta, hogy az ország megosztható

- emeli ki a kormányfő.