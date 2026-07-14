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Már a szomszédos országból kell hozni a takarmányt: hatalmas drágulás sújtja a magyar gazdákat
Gazdaság

Már a szomszédos országból kell hozni a takarmányt: hatalmas drágulás sújtja a magyar gazdákat

agrarszektor.hu
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Az idei rendkívüli aszály súlyos tömegtakarmány-hiányt és drasztikus áremelkedést okoz Magyarországon, ami kritikus helyzetbe sodorja az állattenyésztőket, különösen a tejtermelőket. A szénával már jelenleg is komoly gondok vannak és a silókukorica mennyisége, illetve minősége is elmaradhat idén a szokásostól, miközben a megnövekedett költségek és az alacsony felvásárlási árak komoly veszteségeket vetítenek előre az amúgy is árválságtól szenvedő tejágazatban - írja az Agrárszektor.

A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a tömegtakarmányok piacán már most érezhető a válság. A széna tonnánkénti ára pedig a korábbi 30–35 ezer forintról 75 ezer forint környékére ugrott, ráadsul a hazai készletek szűkössége miatt a gazdák egy része már most külföldi, például szlovákiai importra szorul.

Raskó György agrárközgazdász szerint az előttünk álló időszakban bekövetkező silókukorica-hiány is szinte borítékolható.

Ez a drágulás rendkívül nehéz helyzetbe hozza a tehenészeteket, mivel a takarmányozás a teljes önköltségük közel hetven százalékát teszi ki. Az agrárközgazdász rámutatott arra, hogy a magasabb takarmányárak literenként 10–15 forinttal is növelhetik a tej előállítási költségét. Mindezt ráadásul úgy kell kigazdálkodniuk a termelőknek, hogy a tej felvásárlási ára jelenleg 60–80 forinttal alacsonyabb a tavalyinál, miközben egyéb kiadásaik érdemben nem csökkentek.

A gazdasági nehézségeket tovább tetézi, hogy a szárazság nemcsak a termés mennyiségét, hanem a minőségét is rontja.

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Csepregi Attila, a Lajoskomáromi Agrár Cégcsoport ügyvezetője kiemelte, hogy ha nem érkezik jelentős csapadék, a gazdák sokszor kényszerből a gyengén fejlett szemeskukoricát is silózzák, hogy legyen elég tömegtakarmányuk, ez a lépés azonban a szemestermés mennyiségét is csökkenti.

A csapadékhiány miatt a silónövények alacsonyak maradnak, kevesebb csövet és szemet hoznak, emiatt a szilázs energiatartalma és tápértéke jócskán elmarad az elvárttól. Az állatoknak így többet kell enniük ugyanahhoz a tápanyagmennyiséghez, ami újabb költségnövelő tényező. Csepregi Attila arra is figyelmeztetett, hogy az aszály miatt idén a silókukoricánál is valós veszélyt jelent a megnövekedett aflatoxin-szennyezettség kockázata.

Mivel az idei gyenge gabona- és szénatermés miatt az összes fontos takarmányforrás kínálata egyszerre szűkült be, az állattartók az elmúlt évek egyik legsúlyosabb kihívásával néznek szembe az előttünk álló hónapokban.

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