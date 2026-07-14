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Megállapodott a közmédia az NB I-es meccsek közvetítéséről,
Gazdaság

Megállapodott a közmédia az NB I-es meccsek közvetítéséről, "jelentősen" kevesebbet fizetnek érte

MTI
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A következő, 2026-2027-es szezonban is az M4 Sport közvetíti a magyar labdarúgás legfontosabb mérkőzéseit - tájékoztatta az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-t.

Mint írták, a közmédia vezetése egyéves megállapodást kötött a magyar profi labdarúgás 2026-2027-es idényének közvetítési jogairól: a megállapodás egyértelművé teszi, hogy

a 2026-2027-es idényben is ingyenesen követhetők lesznek a magyar profi labdarúgás legfontosabb mérkőzései az M4 Sporton

Így többek között a hosszú idő után visszatérő, NB I-es tagságról döntő osztályozó mérkőzések is láthatók lesznek majd a közmédia sportcsatornáján.

A szerződés a következő idényre szól, ezzel biztosítva a magyar labdarúgás közvetítésének folytonosságát

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a korábbi konstrukciónál jelentősen kedvezőbb pénzügyi feltételek mellett

- tették hozzá.

Tájékoztatásuk szerint a megállapodás alapján az M4 Sport a 2026-2027-es szezonban is közvetíti az OTP Bank Liga (NB I) mérkőzéseit, a Merkantil Bank Liga (NB II) találkozóit, a női NB I-es bajnokság mérkőzéseit, a férfi és női futsal NB I küzdelmeit, a férfi és női Magyar Kupa mérkőzéseit, a férfi és női futsal Magyar Kupát, valamint az UEFA által nem kizárólagosan értékesített magyar válogatott mérkőzéseket.

Az új idény első élő közvetítése július 24-én lesz a Péntek Esti Foci keretében. A mérkőzések mellett a következő szezonban is jelentkezik a Góóól! és a Góóól!2 magazinműsor, amelyek összefoglalókkal, elemzésekkel és interjúkkal dolgozzák fel a hazai labdarúgás eseményeit - olvasható a közleményben.

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