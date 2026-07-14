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Meglépi a kormány, teljesen átírják az akkumulátoripari beruházások szabályait Magyarországon
Gazdaság

Meglépi a kormány, teljesen átírják az akkumulátoripari beruházások szabályait Magyarországon

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A Magyar Péter vezette kormány megszüntetné azt a 2024 őszén létrehozott különleges jogkört, amely lehetővé tette volna, hogy az iparügyekért felelős miniszter rendeletben jelölje ki az akkumulátor-újrafeldolgozó üzemek helyszínét – derül ki egy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által benyújtott törvényjavaslatból. A módosítás folyamatban lévő ügyekre is kiterjed, így a már beadott kérelmek alapján sem születhet döntés. Az előző Fidesz-kormány által bevezetett, de végül soha nem alkalmazott jogkört környezetvédők azért bírálták, mert a politikai döntés megelőzte volna az érdemi környezeti vizsgálatot és a lakosság bevonását. A szabályozás eltörlésével az ilyen üzemek telepítése ismét a szokásos hatósági eljárásokon múlna, a kormány pedig augusztus végéig új akkumulátoripari szabályozási koncepciót dolgoz ki.

Ahogy megígégerte az elmúlt hetekben Magyar Péter miniszterelnök, a kormány megszüntetné azt a 2024-ben kialakított különleges jogkört, amely alapján az iparügyekért felelős miniszter rendeletben dönthet arról, hol épülhet akkumulátor-újrafeldolgozó üzem Magyarországon. A most a parlament elé terjesztett, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett törvénymódosítás értelmében

a szabályozás eltörlése után az ilyen üzemek telepítése ismét kizárólag a szokásos környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, közegészségügyi és építésügyi hatósági eljárásokon múlna.

A kormány indoklása szerint ezzel átláthatóbbá és versenysemlegesebbé válik az engedélyezés, miközben erősödnek a környezetvédelmi garanciák.

A megszüntetendő jogkört az előző, Fidesz vezette kormány 2024 őszén hozta létre, és az egész rendelkezést egy alapvetően pénzügyi tárgyú salátatörvénybe illesztették, ráadásul a koronavírus-járvány után megalkotott átmeneti törvény részeként – két évvel a Covid teljes lecsengése után. A kijelölés öt évig lett volna érvényes, és legalább egymilliárd forintos beruházáshoz vagy kármentesítéssel összekötött fejlesztéshez kapcsolódhatott.

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A rendszer legvitatottabb eleme az eljárások sorrendje volt, mert bár bizonyos előzetes vizsgálatokat már a miniszteri döntés előtt el kellett volna végezni,

de a teljes környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási és más hatósági eljárások csak a helyszín kijelölése után indulhattak volna meg.

Környezetvédő szervezetek szerint ez azt jelentette, hogy a politikai döntés megelőzte volna az érdemi környezeti vizsgálatot és a lakosság bevonását: mire sor kerülhetett volna a közmeghallgatásokra, a miniszter már kiválasztotta volna a települést.

A módosítás előzményeihez hozzátartoztak a sorozatos helyi konfliktusok is, így például a szlovén Andrada 2023-ban először Alsózsolcára tervezett akkumulátor-újrahasznosító üzemet, a lakossági tiltakozás után azonban Sóskútra vitte volna a beruházást. A Pest vármegyei településen is heves ellenállás alakult ki, a kormány pedig 2024 februárjában olyan rendelettervezetet bocsátott társadalmi egyeztetésre, amely nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű üggyé tette volna a projektet.

Ebben a környezetben született meg néhány hónappal később a miniszteri helyszínkijelölés lehetősége, hogy a rendelkezés politikai célja feltehetően az volt, hogy az akkumulátor-hulladék feldolgozásához szükséges kapacitások telepítését központilag lehessen irányítani, letörve ezzel a civil ellenállást.

Bár megtehette volna Nagy Márton, de jogileg az előző kormány végül egyszer sem használta a saját maga által létrehozott jogkört.

Három kérelem ugyan érkezett a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, de egyik esetben sem született érdemi döntés. A mostani előterjesztés szerint ennek oka az volt, hogy nem készültek el a végrehajtási szabályok, és hiányoztak a törvényben előírt kötelező előzetes vizsgálatok. Nagy Márton így egyetlen akkumulátor-újrafeldolgozó helyszínét sem jelölte ki rendeletben.

A Magyar Péter vezette kormány már június elején határozott a jogkör felszámolásáról, és egy új akkumulátoripari szabályozási koncepció kidolgozását is elrendelte. Ennek augusztus végéig kell elkészülnie, a környezetvédelmi garanciák megerősítésével, szélesebb társadalmi egyeztetéssel és az uniós előírások teljesebb érvényesítésével. A most benyújtott törvénymódosítás ennek az első konkrét jogalkotási lépése.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

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