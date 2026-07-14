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Megszólalt Vlagyimir Putyin az orosz alapkamatról
Gazdaság

Megszólalt Vlagyimir Putyin az orosz alapkamatról

Portfolio
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Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden úgy nyilatkozott, hogy a makrogazdasági mutatók tükrében természetes folyamat lenne a jegybanki alapkamat csökkentése – jelentette az Interfax hírügynökség.

Az orosz üzleti szféra szereplői és a bankárok már régóta sürgetik a központi bankot, hogy a jelenleg 14,25 százalékos szinten álló irányadó kamatot az eddiginél nagyobb mértékben és gyorsabb ütemben csökkentse.

Forrás: Reuters

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