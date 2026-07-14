Megszületett a döntés: hozzányúl a kormány a Mol egyik legnagyobb különadójához

Döntött kedden az Országgyűlés a kőolajtermékek különadójának sávossá tételéről és az intézkedés 2027 végéig való kitolásáról;
a törvényjavaslatot 136 képviselő támogatta, ellene senki nem voksolt, míg 53-an tartózkodtak a szavazásnál.
Az elfogadott jogszabály értelmében a kormány 2027 végéig fenntartja a különadót, az új szabályokat pedig először a 2026 augusztusára eső fizetési kötelezettségeknél kell alkalmazni. A tervek szerint
az extraprofitadókat 2028-ban, a középtávú makrogazdasági kilátások függvényében vezethetik ki.
Az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény módosításának lényege, hogy újabb kategóriát vezet be az orosz és a Nyugatról importált kőolajtermékek árkülönbözetére kivetett extraprofitadó esetében.
A törvényjavaslat elfogadásával sávossá alakították a különadót, mégpedig oly módon, hogy
- a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözet adókulcsa 50 százalék lesz,
- az 5 amerikai dollár feletti árkülönbözeté pedig továbbra is marad a jelenlegi 95 százalékos közteher.
A javaslat parlamenti vitájában elhangzott: a módosítás indoka, hogy a különadó alapját jelentő árkülönbség ez év eleje óta rendkívül hektikusan mozog. A geopolitikai feszültségek, a közel-keleti konfliktusok miatt kialakult hiány hatására az orosz olaj ára is hirtelen megemelkedett, majd a térségben uralkodó logisztikai feszültségek enyhülése eredményeképpen csökkenő tendenciát mutat.
A PM előzetes hatásvizsgálata úgy számolt, hogy
ez az intézkedés idén 6,25 milliárd forint, jövőre pedig újabb 15 milliárd forint többletbevételt jelent a költségvetésnek.
Mekkora most a különbözet?
A Brent és az Urals FOB Primorsk közötti árkülönbség az elmúlt hónapokban valóban rendkívül hektikusan alakult. A spread 2025 nagy részében még viszonylag stabilan pozitív tartományban mozgott, vagyis az orosz olaj érdemi diszkonttal forgott a Brenthez képest, 2026 elején azonban előbb látványosan kitágult, majd márciusban a közel-keleti feszültségek miatt hirtelen összeomlott. A különbözet ekkor rövid időre negatívba is fordult, ami azt jelentette, hogy az Urals FOB Primorsk jegyzése átmenetileg meghaladta a Brent árát.
A fordulat mögött az állt, hogy a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság miatt az ázsiai finomítók alternatív forrásokat kerestek, ami felhajtotta az orosz olaj árát.
Ez a helyzet azonban csak rövid ideig tartott, a spread azóta ismét pozitív tartományba került, az elmúlt hetekben pedig újra
olyan szinteken mozog, amelyek mellett a Brent-Ural-különbségre épülő különadó érdemi terhet jelent a Mol számára és egyben jelentős bevételi forrást az államkasszának.
Mennyit fizetett eddig a Mol?
A Brent-Ural-különbségre épülő különadó az elmúlt években már így is érdemi terhet jelentett a Mol számára. A társaság beszámolói alapján az adónem 2022 elején jelent meg: eredetileg a Brent és az Ural közötti árkülönbség 25 százalékát kellett megfizetni az orosz típusú kőolaj beszerzése után, majd 2022 augusztusától 40 százalékra, 2022 decemberétől pedig 95 százalékra emelkedett a kulcs. A szabályozás később enyhült annyiban, hogy 2023 áprilisától az árkülönbségből hordónként 7,5 dollár levonható lett, majd 2024 augusztusától ez a levonható küszöb 5 dollárra csökkent.
A teher nagyságát jól mutatja, hogy 2024 második negyedévében
a Mol 26,7 millió dolláros Brent-Urál-adóköltségről számolt be,
igaz, ez már 86 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbi szintnél, miután a spread jelentősen szűkült. Ez alapján 2023 második negyedévében még nagyjából 190 millió dollár körüli adóteher kapcsolódott ehhez az adónemhez, vagyis a különadó csúcsidőszakban negyedéves szinten is százmillió dolláros nagyságrendű elvonást jelentett.
2025-ben a Mol éves jelentése szerint a Brent-Ural-spreadre épülő adó meghosszabbítása egybeesett azzal, hogy az év második felében ismét tágult az árkülönbség, ennek eredményeként a társaság 84 millió dollárnyi adófizetést könyvelt el ezen a soron. Éves szinten ez már jóval alacsonyabb, mint a 2022-2023-as extrém spreadkörnyezetben látott terhelés, de továbbra sem elhanyagolható összeg: önmagában nagyjából 30 milliárd forintos nagyságrendű tételről beszélünk.
Amolyan extra motiváció
A friss szigorítás a Mol számára nemcsak adózási, hanem stratégiai kérdésként is értelmezhető. A Brent-Ural-különbségre épülő különadó sávossá alakítása ugyanis tovább csökkenti azt az előnyt, amelyet a társaság az orosz eredetű nyersolaj Brenthez viszonyított diszkontjából realizálhat. Minél kisebb része marad meg ennek az árelőnynek a vállalatnál,
annál erősebbé válhat a pénzügyi ösztönző arra, hogy a Mol tovább diverzifikálja a beszerzéseit, és fokozatosan mérsékelje az orosz forrásokra való támaszkodását.
Ez azért is fontos, mert a cég ellátási szerkezetében továbbra is meghatározó az orosz olaj szerepe: egy februárban megjelent tanulmány azt találta, hogy az orosz vezetékes importra szoruló Magyarországnak és Szlovákiának nemhogy nem sikerült csökkentenie kitettségét 2022 óta, hanem a magyar függés még nőtt is: a magyarországi kőolajimport 92 százaléka érkezett Oroszországból, míg 2021-ben ez az arány még csak 61 százalék volt.
Címlapkép forrása: Portfolio
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