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Mérföldkő júniusban az európai energiapiacon: minden negyedik kilowattórát a Nap adott
Gazdaság

Mérföldkő júniusban az európai energiapiacon: minden negyedik kilowattórát a Nap adott

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Először a történelemben a napenergia biztosította az Európai Unió villamosenergia-termelésének egynegyedét egyetlen hónap alatt. Júniusban a naperőművek 52 terawattóra áramot termeltek, amivel megelőzték az atomenergiát, a földgázt és a szélenergiát is – derül ki az Ember friss elemzéséből.
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Júniusban a napenergia az uniós áramtermelés 25 százalékát adta, ami új történelmi rekordnak számít. A korábbi csúcsot idén májusban állították fel 23 százalékos részesedéssel, vagyis a növekedés tovább gyorsult. A naperőművek ezzel 52 terawattóra villamos energiát termeltek, szemben a májusi 47 terawattórával.

Ezzel a napenergia a hónap során az EU legnagyobb villamosenergia-forrásává vált

- megelőzve az atomenergiát (21%), a földgázt (15%), a szélenergiát (14%) és a vízenergiát (12%), miközben a szén részesedése már csak 8 százalékot tett ki.

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Az elemzők szerint mindez azért is figyelemre méltó, mert a rekordtermelés egy rendkívül meleg időszakban valósult meg. A hőhullámok miatt jelentősen nőtt az áramigény – elsősorban a klímaberendezések használata miatt –, miközben a szélenergia-termelés visszafogottabb volt.

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Az Ember rámutat, hogy a napenergia az elmúlt öt év egyik leggyorsabban növekvő technológiájává vált Európában. Míg 2021 júniusában még csupán 10 százalékot képviselt az uniós villamosenergia-termelésben, addig mára részesedése két és félszeresére emelkedett.

A növekedést elsősorban az új beruházások hajtják: 2025-ben 65,1 gigawattnyi új napelemes kapacitás lépett üzembe az Európai Unióban.

A rekord nemcsak uniós szinten, hanem tagállami bontásban is látványos volt: idén eddig 18 uniós ország döntött új havi rekordot a napenergia részarányában.

Spanyolországban júniusban először haladta meg a napenergia részesedése az egyharmadot, 34 százalékra emelkedve. Németországban júniusban 36 százalékot tett ki a napelemes termelés aránya, míg Lengyelország – amely továbbra is az EU egyik legszénintenzívebb villamosenergia-rendszerével rendelkezik – már 24 százalékos napenergia-részesedést ért el, miután 2020 és 2025 között több mint 20 gigawattnyi új napelemes kapacitást telepített.

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