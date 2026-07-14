Mérföldkő júniusban az európai energiapiacon: minden negyedik kilowattórát a Nap adott

Júniusban a napenergia az uniós áramtermelés 25 százalékát adta, ami új történelmi rekordnak számít. A korábbi csúcsot idén májusban állították fel 23 százalékos részesedéssel, vagyis a növekedés tovább gyorsult. A naperőművek ezzel 52 terawattóra villamos energiát termeltek, szemben a májusi 47 terawattórával.
Ezzel a napenergia a hónap során az EU legnagyobb villamosenergia-forrásává vált
- megelőzve az atomenergiát (21%), a földgázt (15%), a szélenergiát (14%) és a vízenergiát (12%), miközben a szén részesedése már csak 8 százalékot tett ki.
Az elemzők szerint mindez azért is figyelemre méltó, mert a rekordtermelés egy rendkívül meleg időszakban valósult meg. A hőhullámok miatt jelentősen nőtt az áramigény – elsősorban a klímaberendezések használata miatt –, miközben a szélenergia-termelés visszafogottabb volt.
Az Ember rámutat, hogy a napenergia az elmúlt öt év egyik leggyorsabban növekvő technológiájává vált Európában. Míg 2021 júniusában még csupán 10 százalékot képviselt az uniós villamosenergia-termelésben, addig mára részesedése két és félszeresére emelkedett.
A növekedést elsősorban az új beruházások hajtják: 2025-ben 65,1 gigawattnyi új napelemes kapacitás lépett üzembe az Európai Unióban.
A rekord nemcsak uniós szinten, hanem tagállami bontásban is látványos volt: idén eddig 18 uniós ország döntött új havi rekordot a napenergia részarányában.
Spanyolországban júniusban először haladta meg a napenergia részesedése az egyharmadot, 34 százalékra emelkedve. Németországban júniusban 36 százalékot tett ki a napelemes termelés aránya, míg Lengyelország – amely továbbra is az EU egyik legszénintenzívebb villamosenergia-rendszerével rendelkezik – már 24 százalékos napenergia-részesedést ért el, miután 2020 és 2025 között több mint 20 gigawattnyi új napelemes kapacitást telepített.
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