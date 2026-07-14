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Nagy ára van a munkahelyek megőrzésének: befagyasztják a béreket a magyarországi Audi-gyárban
Gazdaság

Nagy ára van a munkahelyek megőrzésének: befagyasztják a béreket a magyarországi Audi-gyárban

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A Volkswagen-csoport globális átszervezési és költségcsökkentési intézkedései a győri Audi Hungariát is elérték. Bár a magyarországi gyárban nem kell tömeges leépítésektől tartani, a cégvezetés maximális rugalmasságot vár el a munkavállalóktól az álláshelyek megőrzéséért cserébe, a szakszervezet pedig a bérharc helyett a foglalkoztatás biztonságát helyezte előtérbe - írta a Világgazdaság.

Oliver Blume, a Volkswagen-csoport vezérigazgatója a konszern versenyképességének növelése érdekében globálisan mintegy százezer munkahely megszüntetését tervezi, ami közvetlenül érinti az Audi és a Porsche márkákat is. Bár korábban felmerült, hogy a drasztikus leépítési hullám a magyarországi gyárat is elérheti, Gerd Walker és Michael Breme, az Audi Hungaria vezető tisztségviselői tisztázták a helyzetet.

A 2025 végén leányvállalatával együtt közel tizenkétezer munkavállalót foglalkoztató győri üzemben nem terveznek elbocsátásokat.

A szükséges létszámcsökkentést természetes fluktuációval oldják meg, azaz a távozó vagy nyugdíjba vonuló munkatársak helyét nem töltik be automatikusan, emellett az adminisztratív és a gyártást támogató területeket is észszerűsítik.

A megőrzött munkahelyekért cserébe a vállalat komoly elvárásokat támaszt a dolgozókkal szemben. A belső égésű motorok gyártásában évtizedes tapasztalattal rendelkező munkatársak egy részét az új generációs elektromos hajtások, az úgynevezett MEBeco platform sorozatgyártására irányítják át. A cégvezetés hangsúlyozta, hogy a hagyományos technológiák terén szerzett szaktudás nem alkalmazható közvetlenül az e-mobilitásban, így az átállás esetenként nagyobb fizikai igénybevétellel járó feladatokkal párosul. A lojalitás és az új körülményekhez való alkalmazkodás most döntő tényező abban, hogy a jövőben is számítanak-e az adott munkavállaló munkájára.

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A nehéz gazdasági helyzet a bérfejlesztéseket is átírta, a dolgozók és a szakszervezet ugyanis elfogadták, hogy a munkahelyek biztonsága jelenleg fontosabb a fizetésemelésnél.

Ennek értelmében 2026-ban nem lesz alapbéremelés, 2027-ben pedig 3,2 százalékos bérfejlesztéssel számolhatnak a munkavállalók.

Kompenzációként a munkáltató idén egymillió, 2027-ben pedig további 550 ezer forint egyszeri kifizetést nyújt, míg a cafeteria éves keretösszege a következő két évben 600 ezer forintra emelkedik. Az üzemben a juttatások a korábbi évek bérfejlesztéseinek köszönhetően így is kiemelkedőnek számítanak, hiszen egy tizenöt éve ott dolgozó szereldei munkatárs becsült bruttó alapbére havi 1,25 millió, míg egy mérnöké 1,75 millió forint.

A kihívások ellenére az Audi Hungaria 2025-ben kiemelkedő évet zárt, hiszen 9,22 milliárd eurós árbevétel mellett 368 millió euró adózott eredményt ért el.

A járműgyártásban történelmi csúcsot döntöttek a több mint kétszázezer összeszerelt autóval, amelyből a Cupra Terramar modellek közel 72 ezer darabot tettek ki. Bár a motorgyártás volumene némileg elmaradt a korábbi rekordévektől, a legyártott mintegy 1,6 millió erőforrásból már több mint 264 ezer darab elektromos hajtású volt. Az elektromos szegmens folyamatos bővülése a kormányzat által is támogatott, 130 milliárd forint értékű MEBeco-beruházásnak köszönhető, amely hosszú távon garantálhatja a győri üzem jövőjét.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Krizsán Csaba

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