Nehéz helyzetben tarolt a Samsung, lenyomta az Apple-t

A Counterpoint Research adatai szerint az okostelefonok globális kiszállítása 11 százalékkal esett vissza éves összevetésben 2026 második negyedévében, ami 2013 óta a leggyengébb negyedéves eredménynek számít.
A visszaesés hátterében elsősorban a tartós DRAM- és NAND-memóriachip-hiány áll, a beszállítók ugyanis továbbra is a mesterségesintelligencia-adatközpontok igényeit helyezik előtérbe a szórakoztató elektronikával szemben. Ez jelentősen megdrágította a gyártást, emiatt több gyártó áremelésre kényszerült, különösen a belépő- és középkategóriás készülékeknél, ahol egyébként is szűkös az árrés. A helyzetet a növekvő logisztikai költségek, az infláció és a gyengülő fogyasztói kereslet is súlyosbította.
A Samsung 24 százalékos globális piaci részesedéssel szerezte vissza az első helyet, ezzel a piac öt legnagyobb szereplője közül a leggyorsabb éves növekedést produkálta.
A dél-koreai vállalatnak kedvezett, hogy az olyan kulcsfontosságú piacokon, mint India és a Közel-Kelet, elkerülte a drasztikus áremeléseket. Emellett az agresszív szezonális akciók és a Galaxy S26 sorozat iránti élénk kereslet is hozzájárult a sikerhez. A negyedév legnépszerűbb modellje a Galaxy S26 Ultra volt, amelynek adatvédelmi szűrővel ellátott kijelzője és beépített mesterségesintelligencia-funkciói segítettek ellensúlyozni az olcsóbb szegmensekben tapasztalható keresletcsökkenést.
Az Apple sem maradt el sokkal versenytársától, miután kiszállításait 3 százalékkal növelte, piaci részesedése pedig negyedéves rekordot jelentő 20 százalékra emelkedett.
Az amerikai vállalat volt az egyetlen olyan nagy szereplő, amely a növekvő költségek ellenére sem emelt árat. Bár Kínában továbbra is nehézségekkel küzdenek, az iPhone 17-es széria maradt a világ legnépszerűbb okostelefon-termékcsaládja. A korábbi iPhone-modellek értékesítését viszont visszafogta, hogy a gyártó a szűkös alkatrészkészleteket az újabb készülékek gyártására csoportosította át.
A piac többi szereplője számára jóval nehezebbnek bizonyult ez az időszak.
A Xiaomi, az Oppo és a Vivo egyaránt kétjegyű visszaesést szenvedett el, mivel az emelkedő memóriaárak a belépő- és középkategóriás modelleket érintették a legrosszabbul. Az Oppo végül 11 százalékos, míg a Vivo 8 százalékos piaci részesedéssel zárt, miközben a Xiaomi a termékkínálat átstrukturálásával és a viszonteladói finanszírozás javításával meg tudta őrizni 12 százalékos részesedését. Bár a Google kiesett az öt legnagyobb gyártó közül, kiszállításai a Pixel 10 és a Pixel 10a modellek népszerűségének köszönhetően 16 százalékkal nőttek. A Huawei pedig a Mate 80, a Nova 15 és az Enjoy 90 sorozat sikeres szereplésével 6 százalékos bővülést ért el.
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