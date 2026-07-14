NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
  • Megjelenítés
Nyolc év alatt szétosztja 43 ezer milliárd forintnyi vagyonát az Omahai Orákulum
Gazdaság

Nyolc év alatt szétosztja 43 ezer milliárd forintnyi vagyonát az Omahai Orákulum

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Warren Buffett az idei jótékonysági részvényadományaiból kihagyta a Gates Alapítványt, a teljes összeget pedig négy, a családjához köthető alapítványnak juttatta - írta a CNBC. Az Omahai Orákulum ezen felül megerősítette, hogy nyolc éven belül szeretné szétosztani a társaságban lévő részesedését.

A Berkshire Hathaway elnök-vezérigazgatója a felajánlásokat bejelentő közleményében megerősítette, hogy

a következő mintegy nyolc évben szeretné teljesen szétosztani a társaságban lévő részesedését.

Ahogy tavaly is említettem, a gyermekeim is idősödnek, de bízom benne, hogy hárman együtt 2034. december 31-ig végre tudják hajtani a részvények szétosztását

– fogalmazott Buffett.

Még több Gazdaság

Folytatódik a parlament ülése, Magyar Péter keményen nekiment az ellenzéknek

Döntött a kormány: lecserélik a MÁV vezetését

Már a szomszédos országból kell hozni a takarmányt: hatalmas drágulás sújtja a magyar gazdákat

Buffett fennmaradó Berkshire-részesedése a jelenlegi árfolyamokon

mintegy 137 milliárd dollárt, átszámítva több mint 43 ezer milliárd forintot ér.

A Gates Alapítvány mellőzése azt követően vált nyilvánvalóvá, hogy a Wall Street Journal beszámolója szerint az üzletember felfüggesztette a szervezetnek szánt rendszeres adományait. A milliárdos megvárja annak a vizsgálatnak a lezárultát, amely az alapítvány és a szexuális bűncselekmények miatt elítélt, azóta elhunyt Jeffrey Epstein közötti kapcsolatokat igyekszik feltárni.

Egy márciusi interjúban Buffett elmondta, hogy a botrány kirobbanása óta egyáltalán nem beszélt Bill Gatesszel. Arra a kérdésre, hogy továbbra is közeli barátok maradtak-e, úgy fogalmazott, hogy sok szép közös élmény fűzi őket össze, ám hozzátette, hogy amíg az ügy nem tisztázódik, addig nem látja értelmét a kapcsolatfelvételnek.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hatalmas fordulat indult a piacon, de a Tisza-mámor ellen nincs orvosság
Hatalmas hiba lenne megszüntetni az anyák szja-mentességét
Tisza-kormány: Gulyás Gergely lemondott, Magyar Péter erős állításokat tett az alkotmányozásról és Sulyok Tamásról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility