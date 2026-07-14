Nyolc év alatt szétosztja 43 ezer milliárd forintnyi vagyonát az Omahai Orákulum

A Berkshire Hathaway elnök-vezérigazgatója a felajánlásokat bejelentő közleményében megerősítette, hogy
a következő mintegy nyolc évben szeretné teljesen szétosztani a társaságban lévő részesedését.
Ahogy tavaly is említettem, a gyermekeim is idősödnek, de bízom benne, hogy hárman együtt 2034. december 31-ig végre tudják hajtani a részvények szétosztását
– fogalmazott Buffett.
Buffett fennmaradó Berkshire-részesedése a jelenlegi árfolyamokon
mintegy 137 milliárd dollárt, átszámítva több mint 43 ezer milliárd forintot ér.
A Gates Alapítvány mellőzése azt követően vált nyilvánvalóvá, hogy a Wall Street Journal beszámolója szerint az üzletember felfüggesztette a szervezetnek szánt rendszeres adományait. A milliárdos megvárja annak a vizsgálatnak a lezárultát, amely az alapítvány és a szexuális bűncselekmények miatt elítélt, azóta elhunyt Jeffrey Epstein közötti kapcsolatokat igyekszik feltárni.
Egy márciusi interjúban Buffett elmondta, hogy a botrány kirobbanása óta egyáltalán nem beszélt Bill Gatesszel. Arra a kérdésre, hogy továbbra is közeli barátok maradtak-e, úgy fogalmazott, hogy sok szép közös élmény fűzi őket össze, ám hozzátette, hogy amíg az ügy nem tisztázódik, addig nem látja értelmét a kapcsolatfelvételnek.
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