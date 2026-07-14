Orbán Viktor elutasítottsága nagyon magas – Csökken a Fideszhez lojális emberek aránya is

Bár a júniusi mérésekhez képest a teljes népesség körében

52-ről 50 százalékra mérséklődött a Tisza támogatottsága,

ez a pártválasztók és a biztos szavazók csoportjában statisztikailag nem jelentett érdemi változást. A kormánypárt az előbbi közösségben 61, az utóbbiban pedig 64 százalékon áll. Ezzel szemben az ellenzékbe szorult Fidesz–KDNP visszaesése folytatódott, így a teljes népesség körében az egy hónappal korábbi

25 százalékról 20 százalékra zsugorodott a bázisuk.

A pártválasztók körében 24, a biztos szavazóknál pedig 25 százalékos a támogatottságuk, ami 3–5 százalékpontos visszaesést jelent a nyár eleji adatokhoz képest.

A korábbi kormánypárt térvesztéséből részben a Mi Hazánk, nagyrészt pedig a pártnélküliek tábora profitált. A radikális formáció a teljes népesség körében 8 százalékra erősödött, míg a bizonytalanok aránya 14-ről 17 százalékra nőtt, ami vélhetően a kormányváltást követő fokozott politikai érdeklődés természetes lanyhulásával magyarázható.

A pártok közötti szakadékot jól mutatja a szavazómegtartó képesség is, hiszen míg az áprilisban a Tiszára voksolók 91 százaléka kitart a kormánypárt mellett,

az egykori Fidesz-szavazóknak csupán 60 százaléka maradt lojális korábbi pártjához.

A lemorzsolódó fideszesek jelentős része a bizonytalanok táborát gyarapítja vagy a Mi Hazánkhoz vándorolt, de 10 százalékuk már a Tiszát támogatja. Ugyanakkor a Mi Hazánk is csak áprilisi szavazóinak 60 százalékát tudta megtartani.

A politikusok népszerűségi listáját élesen kettéválasztja a kormánypárti és az ellenzéki oldal. Az élen továbbra is Magyar Péter miniszterelnök áll 55 százalékos támogatottsággal. Bár ez az érték megegyezik a júniusival, a kormányfőt szorosan megközelítette az 50 százalékon álló Forsthoffer Ágnes házelnök, aki ráadásul jóval kevésbé megosztó személyiség. Míg a miniszterelnök elutasítottsága 31 százalékos, addig a házelnököt a megkérdezettek csupán 20 százaléka ítéli meg kedvezőtlenül.

A vezető tiszás politikusok, köztük Kapitány István, Vitézy Dávid és Orbán Anita, egyaránt 45 százalék feletti támogatottságnak örvendenek. Kiemelendő Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter helyzete, akit a törvényhozási munka során betöltött kulcsszerepe ellenére a válaszadók mindössze 40 százaléka támogat, miközben magas az őt semlegesen megítélők vagy egyáltalán nem ismerők aránya. Nála is kevésbé ismert Kármán András, akiről a megkérdezettek 45 százaléka nem tudott véleményt nyilvánítani.

Az ellenzéki térfélen egyértelműen Orbán Viktor a legtámogatottabb, ám egyben a leginkább elutasított politikus is, hiszen 31 százalékos népszerűsége mellett 57 százalékos az elutasítottsága.

Rajta kívül egyetlen ellenzéki szereplő támogatottsága sem éri el a 30 százalékot. Kifejezetten népszerűtlen Sulyok Tamás, akit mindössze 24 százalék támogat és 52 százalék utasít el, míg a lista legvégén Pócs János és Takács Péter áll 18, illetve 17 százalékkal.

A közhangulat a kormányváltás óta kimondottan bizakodó,

a lakosság 65 százaléka szerint ugyanis jó irányba mennek a dolgok az országban.

Ez a vélemény ugyanakkor erősen pártfüggő. Míg a Tisza szavazóinak 95 százaléka derűlátó, addig az egykori fideszeseknek csupán a negyede, a Mi Hazánk szimpatizánsainak pedig a 39 százaléka osztja ezt a nézetet. A Tisza-kormány eddigi teljesítményét összességében a választók fele értékeli pozitívan, és mindössze 29 százaléka tartja rossznak. Érdekesség ugyanakkor, hogy a kormánypárti szavazók körében is megjelent egyfajta árnyaltabb megítélés, hiszen az áprilisi tábornak csupán kevesebb mint a fele, azaz 49 százaléka adott maximális, ötös osztályzatot a kabinet eddigi munkájára, míg 36 százalékuk egyelőre a négyes érdemjegy mellett döntött.

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