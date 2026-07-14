Óriási pénzeket fizet vissza az USA a jogellenes vámok miatt

Az amerikai kormány 81 milliárd dollár korábban beszedett vámot térített vissza a jelenlegi pénzügyi évben, miután az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága jogellenesnek minősítette Donald Trump vámintézkedéseinek jelentős részét. A visszafizetések következtében a szövetségi költségvetési hiány ismét emelkedésnek indult, és a pénzügyi év első kilenc hónapjában elérte az 1367 milliárd dollárt. Eközben a Fehér Ház újabb vámintézkedéseket készít elő, amelyek több meghatározó kereskedelmi partnert is érinthetnek, köztük az Egyesült Királyságot, Japánt, Indiát és Kínát. Trump ezen felül 100 százalékos vámmal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek digitális szolgáltatási adót vetnek ki az amerikai technológiai vállalatokra.

Az amerikai kormány több tízmilliárd dollárnyi korábban beszedett vámot térített vissza, miután az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága jogellenesnek minősítette Donald Trump vámintézkedéseinek jelentős részét - írja a Guardian.

A hétfőn nyilvánosságra hozott költségvetési adatok szerint a visszafizetések összege a jelenlegi pénzügyi évben már elérte a 81 milliárd dollárt.

A vámok - vagyis az importált termékekre kivetett adók - Donald Trump gazdaságpolitikájának központi elemei voltak azóta, hogy tavaly ismét hivatalba lépett. Az elnök a kereskedelmi korlátozásoktól azt várta, hogy amerikai gyártókapacitásokat hoznak vissza az országba, kedvezőbb kereskedelmi megállapodásokat kényszerítenek ki, és hozzájárulnak a szövetségi költségvetési hiány csökkentéséhez.

A bírósági döntés után megugrottak a visszatérítések

A Legfelsőbb Bíróság februárban Trump rendkívüli vámemeléseinek jelentős részét megsemmisítette. A döntés következtében a kormánynak vissza kellett térítenie a befizetett összegeket azoknak a vállalatoknak, amelyekre az intézkedések vonatkoztak.

A költségvetési adatok alapján az Egyesült Államok a 2025 októberében kezdődött pénzügyi évben eddig 81 milliárd dollár - mintegy 61 milliárd font - vámvisszatérítést fizetett ki. Az előző pénzügyi év azonos időszakában mindössze 5 milliárd dollárt térítettek vissza.

Az amerikai pénzügyminisztérium egyik tisztviselője szerint a drasztikus növekedés szinte teljes egészében a Legfelsőbb Bíróság döntésével magyarázható. A visszafizetések jelentős része májusban és júniusban történt.

Ismét növekszik a költségvetési hiány

Trump korábban úgy mutatta be a vámokat, mint amelyek egyszerre több gazdasági problémára is megoldást kínálhatnak. A vámbevételek tavaly valóban hozzájárultak a költségvetési hiány mérséklődéséhez, a visszatérítések után azonban a deficit ismét emelkedésnek indult.

A pénzügyi év első kilenc hónapjában az amerikai szövetségi költségvetés hiánya 1367 milliárd dollár volt, ami 2 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Az államadósság kamatainak kifizetésére az Egyesült Államok több mint 1000 milliárd dollárt költött, 14 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A katonai kiadások közben 5 százalékkal emelkedtek, részben a közel-keleti háború következtében.

Új vámokra készülhet a Fehér Ház

Az amerikai kormány jelenlegi, átmeneti jelleggel bevezetett, általános 10 százalékos vámja július 24-én jár le. A Fehér Ház ugyanakkor már újabb kereskedelmi intézkedéseket készít elő.

Az új vámokat többek között a kényszermunkát tiltó szabályok állítólagosan elégtelen betartásával, valamint egyes országok túlzott ipari termelési kapacitásaival indokolhatják. A javaslat az Egyesült Államok több meghatározó kereskedelmi partnerét is érintheti, köztük az Egyesült Királyságot, Japánt, Indiát, Tajvant és Kínát.

A tervezett vámok mértéke várhatóan 10 és 12,5 százalék között alakulhat.

Az új jogi megközelítés egyúttal lehetőséget adhat Trumpnak arra, hogy megkerülje a protekcionista politikájával szemben korábban meghatározott bírósági korlátokat.

Az Egyesült Államok Brazíliát külön is 25 százalékos vám bevezetésével fenyegette meg.

Százszázalékos vámot helyezett kilátásba a digitális adók miatt

Trump a múlt hónapban azzal is megfenyegette az európai országokat – köztük az Egyesült Királyságot –, hogy 100 százalékos vámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló termékeikre, amennyiben különadót alkalmaznak a legnagyobb amerikai technológiai vállalatokra.

Az Egyesült Királyságban jelenleg 2 százalékos digitális szolgáltatási adó vonatkozik a nagy közösségimédia-platformokra, internetes keresőkre és online piacterekre. Az adó olyan vállalatokat is érint, mint az Apple, a Google és az Amazon.

A brit pénzügyminisztérium adatai szerint a digitális szolgáltatási adóból a 2024–2025-ös pénzügyi évben több mint 800 millió font bevétel származott.

Franciaország, Spanyolország és Olaszország 3 százalékos digitális szolgáltatási adót vet ki az országukban működő nagyvállalatokra. Több más európai uniós ország szintén bevezette vagy tervezi hasonló adó alkalmazását.

Trump a Truth Social közösségi oldalon azt írta, hogy minden olyan ország, amely digitális szolgáltatási adót vet ki amerikai vállalatokra, azonnal 100 százalékos vámra számíthat az Egyesült Államokba exportált valamennyi terméke után.

Az elnök azt is közölte, hogy az intézkedés minden korábbi kereskedelmi megállapodást felülírna, függetlenül attól, hogy az egyezményt már végrehajtották, csupán aláírták, vagy még nem léptették életbe.

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