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Tótth András: év végére körvonalozódhat az új magyar energiastratégia
Gazdaság

Tótth András: év végére körvonalozódhat az új magyar energiastratégia

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A magyar energiaellátás jövőjét elsősorban a nukleáris kapacitásokra és a megújuló energiaforrásokra építené a kormány, miközben az energiatárolás, a hálózatfejlesztés és az energiahatékonyság is egyre fontosabb szerepet kap. A Budapest Energy and Security Talks (BEST) konferencián elhangzottak szerint a stratégia legfontosabb célja, hogy Magyarország a lehető legnagyobb mértékben mérsékelje energiaimport-függőségét, és ellenállóbbá tegye az ellátási rendszerét. Tótth András energetikai államtitkár szerint az ehhez szükséges keretrendszer az idei év végéig készülhet el.
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A geopolitikai és energiapiaci bizonytalanságok az elmúlt években alapvetően átírták az európai energiapolitika prioritásait. Miközben korábban elsősorban a dekarbonizáció és az energiaárak csökkentése állt a középpontban, ma már az ellátásbiztonság, a rugalmasság és az importkitettség mérséklése is legalább ilyen fontos szemponttá vált – hangzott el a BEST konferencia energiabiztonsági panelbeszélgetésén.

A magyar energiapolitika hosszú távú irányát két meghatározó technológiai pillér adhatja: az atomenergia és a megújuló energiatermelés

- emelte ki Tótth András energetikai államtitkár.

Magyarország adottságai miatt nincs olyan egyetlen technológia, amely önmagában képes lenne biztosítani az ország hosszú távú energiaellátását. A nukleáris és megújuló kapacitások együttes fejlesztésére van szükség, mert ezek kombinációja egyszerre szolgálhatja az ellátásbiztonságot, a dekarbonizációt és az importfüggőség csökkentését – tette hozzá.

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Bár a magyar villamosenergia-rendszerben az elmúlt években rendkívül gyorsan nőtt a napelemes kapacitás, ugyanakkor új rendszerirányítási problémákat is létrehozott. Ezért kiemelten fontos szerepe lesz az energiatárolóknak, amelyek lehetővé teszik, hogy a napközben megtermelt villamos energia egy része később kerüljön vissza a rendszerbe. Ez nemcsak a megújulók jobb hasznosítását segíti, hanem csökkentheti a külföldi villamosenergia-import iránti igényt is - emelte ki, majd hozzátette:

Hosszú távon olyan piaci környezetet kell kialakítani, amelyben a beruházások támogatások nélkül is gazdaságosan működhetnek. Óvatosan kell bánni az állami támogatásokkal. A kezdeti beruházási hullám felgyorsításához indokolt lehet a kormányzati ösztönzés, de a végső cél egy olyan piaci modell kialakítása, amelyben az energetikai beruházások önállóan is értéket képviselnek.

Ennek kapcsán Adam Sikorski, a lengyel UNIMOT energiavállalat igazgatósági elnöke Amerikát hozta fel példának. Kiemelte, hogy a 2010-es évek palaolaj- és gáz forradalma is piaci alapon történt meg, "mára pedig az Egyesül Államok a világ egyik legnagyobb olaj- és gázpiaci szereplője".

Tóth András energetikai államtitkár szerint a kormány jelenleg egy átfogó energetikai keretrendszeren dolgozik, amelynek célja, hogy meghatározza a következő időszak fejlesztési irányait és prioritásait. Kiemelte, hogy az új kormány még csak 60 napja van a "kormánykeréknél", és egyelőre ott tartanak, hogy felmérjék a hazai energiarendszer valós állapotát. "Ezt követően jöhetnek a konkrétumok" - tette hozzá.

A tervek szerint az új keretrendszer az idei év végére készülhet el

- amely stratégia egyik központi eleme az energiaimport-függőség csökkentése lehet.

Ezek közül párat már megismerhettünk: a szélenergia várhatóan nagyobb szerepet kap a hazai ellátásban, amely technológia elterjedéséhez hozzájárulhat majd az uniós forrásból megvalósuló hálózatfejlesztések, valamint energiatároló-projektek.

Magyarország jelenleg nagy mennyiségű földgázt, kőolajat és villamos energiát importál, ami geopolitikai és gazdasági szempontból is kitettséget jelent. A cél nem az, hogy Magyarország teljesen elszigetelje magát a regionális energiapiacoktól, hanem az, hogy minél nagyobb arányban legyen képes saját termelésből, diverzifikált forrásokból és rugalmas infrastruktúrán keresztül biztosítani az energiaellátását – tette hozzá.

A konferencia egyik visszatérő megállapítása volt, amiben mindenki egyetértett, hogy az energetikai átállás nem kizárólag új erőművek és tárolók építését jelenti. Legalább ilyen fontos a villamosenergia-hálózatok korszerűsítése. Minden megújulóenergia-beruházás mellett jelentős hálózati fejlesztésekre is szükség van. Ha a hálózat nem képes befogadni és rugalmasan kezelni az új kapacitásokat, akkor önmagában a termelőeszközök telepítése nem oldja meg az energiarendszer problémáit – hangzott el a panelbeszélgetés során.

A kínálati oldal fejlesztése mellett az energiafelhasználás csökkentése is fontos szerepet kaphat. A magyar energiahatékonysági intézkedések a lakóépületek korszerűsítésétől az ipari energiafelhasználás optimalizálásáig számos területet érinthetnek. Az új keretrendszer várhatóan azt is meghatározza majd, hogyan lehet az energiahatékonysági beruházásokat technológiai, finanszírozási és szabályozási eszközökkel támogatni.

A következő időszakban nemcsak általános fogyasztáscsökkentési célokra, hanem mérhető és ellenőrizhető energia-megtakarításokra van szükség. Az energiahatékonyság az importfüggőség mérsékléséhez is közvetlenül hozzájárul: minden megtakarított földgáz- vagy villamosenergia-mennyiség csökkenti az ország külső forrásoktól való függőségét

– mondta Tótth András.

A következő hónapok egyik kulcskérdése tehát az lesz, hogy milyen tempóban tudja átállítani az új vezetés a sok sebből vérző magyar energiaszektort a hazai és uniós stratégiai célkitűzések mentén.

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