Új dokumentumok kerültek elő a gödi Samsung ügyeiről, több mint 400 millió forintnyi bírság gyűlt össze

Újabb hatósági dokumentumok alapján súlyos munkavédelmi és tűzvédelmi szabálytalanságokat tártak fel a gödi Samsung akkumulátorgyárban. Az Átlátszó által megszerzett iratok szerint a céget többek között azért bírságolták meg, mert nem végezte el a rákkeltő anyagoknak kitett dolgozók kötelező egészségügyi vizsgálatait, illetve egy előre egyeztetett tűzvédelmi ellenőrzésre sem engedte be a hatóságot.

Féléves pereskedés után a bíróság az Átlátszónak adott igazat, így a Pest Vármegyei Kormányhivatalnak ki kellett adnia azokat a 2024 és 2025 között született határozatokat, amelyek a gödi Samsung SDI akkumulátorgyárra kiszabott bírságokat tartalmazzák.

A nyilvánosságra került dokumentumok alapján a gyárat több alkalommal is megbírságolták munkavédelmi és munkaügyi szabálytalanságok miatt.

A legsúlyosabb ügyben a kormányhivatal 2025-ben 100 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki, mert a vállalat nem végezte el a rákkeltő nehézfémeknek kitett dolgozók éves kötelező biológiai monitoring vizsgálatát. A hatóság szerint emiatt 66 munkavállaló volt súlyos és közvetlen veszélynek kitéve.

Egy másik, 2025 szeptemberében hozott határozat szerint a gyárban több dolgozó megfelelő képesítés és jogosultság nélkül kezelt veszélyes emelőgépeket. A hatóság négy munkavállaló súlyos veszélyeztetését állapította meg, ezért 12,5 millió forintos bírságot szabott ki.

A dokumentumokból az is kiderül, hogy a katasztrófavédelem 2025-ben 900 ezer forintos bírságot szabott ki a vállalatra, mert egy előre egyeztetett időpontban nem engedték be a tűzvédelmi ellenőrzést végző szakembereket az üzembe.

Az Átlátszó és a Göd ÉRT Egyesület összesítése szerint

2018 és 2025 között eddig összesen 61 alkalommal bírságolták meg a Samsung SDI-t. Az ismert határozatok alapján a kiszabott bírságok összege meghaladja a 405 millió forintot.

A lap ugyanakkor megjegyzi, hogy a lista valószínűleg még nem teljes. Elképzelhető, hogy további határozatok is léteznek, ezért a 2025 decembere után kiszabott bírságokkal kapcsolatban újabb közérdekű adatigénylést nyújtottak be a kormányhivatalhoz.

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