Vágtat a kínai export

Az export 27 százalékkal 412,39 milliárd dollárra nőtt éves szinten, meghaladta az elemzői várakozások átlagában szerepelt 18,2 százalékot, és négy hónapja a legnagyobb ütemű bővülés volt. Májusban a kivitel 19,4 százalékkal nőtt. Kína behozatala 36 százalékkal 286,76 milliárd dollárra emelkedett.
Májusban kisebb, 27,4 százalékos növekedést mértek, az elemzők szerényebb, 24 százalékos növekedést vártak júniusra. Kína kereskedelmi többlete 125,6 milliárd dollárra nőtt júniusban a májusi 105,4 milliárd dollárról.
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