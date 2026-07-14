Vučić új tervvel állt elő, új szerepre készül a szerb államfő

Aleksandar Vučić szerb államfő azt tervezi, hogy az év végére kiírt előrehozott parlamenti választások után ismét miniszterelnökként folytatja politikai pályafutását. Erről a Financial Timesnak adott interjúban beszélt.
Vučić szerint legkésőbb december elejéig megtartják a parlamenti választást, ezt követően pedig várhatóan elnökválasztás is lesz. Úgy fogalmazott, hogy nincs mozgástér más döntésre, ezért az előrehozott voksolást még az idén meg kell rendezni.
A szerb elnök korábban már bejelentette, hogy lemond államfői tisztségéről. Bár az elnöki poszt elsősorban protokolláris szerepet tölt be, Vučić az elmúlt években a kormányzó párt vezetőjeként jelentős politikai befolyást gyakorolt ebből a pozícióból is. Most azt tervezi, hogy visszatér arra a miniszterelnöki tisztségre, amelyet tíz évvel ezelőtt hagyott el.
A lépés hátterében komoly belpolitikai feszültség áll. A Financial Times emlékeztet arra, hogy Vučić politikai pályafutásának egyik legnehezebb időszakát éli azóta, hogy 2024-ben leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, amely 16 ember halálát okozta. A tragédia után hónapokon át tartó kormányellenes tüntetések kezdődtek, az ellenzék pedig korrupcióval és az intézmények működésének gyengeségével vádolja a hatalmat.
Az interjúban Vučić az Európai Unió bővítési politikáját is bírálta. Azt javasolta, hogy Brüsszel ne országonként bírálja el a tagjelölteket, hanem a teljes Nyugat Balkánt egyszerre vegye fel az unióba.
Érvelése szerint ezzel elkerülhető lenne, hogy új választóvonalak alakuljanak ki a térségben. Szerinte ha a régió országai egyszerre csatlakoznának, nem lennének új belső határok Belgrád, Pristina és a többi nyugat balkáni város között, ami hosszabb távon a stabilitást is erősítené.
A nyilatkozat időzítése különösen figyelemre méltó, mivel ugyanazon a napon Montenegró és Albánia újabb tárgyalási fejezeteket zárt le az uniós csatlakozási folyamatban, míg Ukrajna és Moldova új tárgyalási klasztereket nyitott meg. Az uniós álláspont továbbra is az, hogy minden tagjelöltet a saját reformeredményei alapján bírálnak el.
Szerbia uniós csatlakozása évek óta lassan halad. Ennek egyik fő oka a Koszovóval fennálló rendezetlen viszony, emellett Brüsszel rendszeresen kifogásolja a jogállamiság helyzetét és a korrupció elleni fellépés hatékonyságát is. Vučić szerint a szerb kormány jelenleg is dolgozik a szükséges korrupcióellenes jogszabályokon és más reformokon.
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