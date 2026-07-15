A Fidesz ünnepli Szijjártó Péter lemondását és karrierváltását

Gratulált Szijjártó Péternek a BYD-nál kapott vezetői kinevezéséhez a Fidesz országgyűlési frakciója, és a rendszerváltás óta eltelt időszak legeredményesebb külügyminiszterének nevezte. Szijjártó cégvezetői feladataira hivatkozva lemond országgyűlési mandátumáról, ezzel lezárva 2002 óta tartó parlamenti pályafutását. A Fidesz visszautasította a bírálatokat, miszerint Szijjártó külföldi érdekeket képviselne, szerintük épp fordítva: Magyarországot képviseli majd a világ egyik legjelentősebb vállalatán belül. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató közölte, hogy Orbán Viktorral is többször beszélt a távozó politikus a karrierváltásról.

A Fidesz országgyűlési frakciója „örömmel és büszkeséggel” gratulált Szijjártó Péter kinevezéséhez, és sok sikert kívánt neki a BYD-nál vállalt vezetői tisztségéhez. A közlemény a rendszerváltás óta eltelt közel négy évtized legeredményesebb magyar külügyminiszterének nevezte Szijjártót.

Mint beszámoltunk róla, cégvezetői feladataira hivatkozva Szijjártó lemond országgyűlési képviselői mandátumáról, a Fidesz szerint azonban Magyarország és a magyar emberek iránti elkötelezettsége változatlan marad.

Azt is írják, hogy a párt szerint

új pozíciójával a legfontosabb és legjelentősebb magyar cégvezető lesz a világon.

A frakció úgy fogalmazott, hogy ekkora méretű és nemzetközi súlyú vállalatban korábban egyetlen magyar sem töltött be hasonlóan magas tisztséget. Aztán ezt némileg maguk is megcáfolják, amikor utaltak a szövegben Kapitány Istvánra, aki a Shell globális alelnöke volt, most pedig Gazdasági és Energetikai miniszter.

A Fideszt a logikai csavart úgy próbálta meg kibogozni, hogy állításuk szerint Szijjártó nem egy külföldi cég,

például a Shell érdekeit jeleníti meg a magyar kormányban, hanem Magyarországét képviseli majd a világ egyik legjelentősebb és a magyar gazdaságot is meghatározó cégén belül.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-vel azt közölte, hogy a párt országos elnöksége a jövő heti ülésén foglalkozik a parlamenti frakciót érintő személyi döntésekkel.

Arra a kérdésre, tudott-e Orbán Viktor pártelnök Szijjártó lemondási szándékáról, Havasi azt válaszolta, hogy a két politikus az elmúlt hetekben többször is egyeztetett.

Szijjártó 20 évesen lépett be a Fidesz győri szervezetébe, 2002 óta volt országgyűlési képviselő, 2010-től miniszterelnöki szóvivőként, majd külügyi államtitkárként dolgozott, 2014 szeptemberétől pedig a 2026-os választásig vezette a Külgazdasági és Külügyminisztériumot.

A május 9-én megalakult új Országgyűlésben Szijjártó ugyanakkor a legtöbbet hiányzó képviselők közé tartozott. A parlament honlapján elérhető adatok szerint július 15-ig összesen 185 szavazást tartottak, amelyek közül 110-en nem vett részt. Mandátumáról való lemondásával lezárul a 2002 óta megszakítás nélkül tartó parlamenti pályafutása.

Magyar Péter miniszterelnök úgy értékelte Szijjártó Péter távozását a magyar közéletből, hogy

ezzel a Fidesz végleg megindult a megszűnés útján.

Kifogásolta, hogy ahhoz a BYD-hoz megy, amelynek miniszterként állami támogatásokat és adókedvezményeket is intézett.

Címlapkép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a BYD kínai autóipari vállalat beszállítói fórumán a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) fővárosi székházában 2024. október 15-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán.