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A járvány vége óta nem látott helyzet alakult ki a kínai gazdaságban, az amerikaiak bevihetik a kegyelemdöfést
Gazdaság

A járvány vége óta nem látott helyzet alakult ki a kínai gazdaságban, az amerikaiak bevihetik a kegyelemdöfést

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Kína gazdasága a második negyedévben több mint három éve, a járvány utáni válság óta a leglassabb ütemben bővült csak, messze elmaradt a várakozásoktól és a pekingi célóktól. A gyenge belső fogyasztás és az ingatlanpiaci válság beárnyékolja az erős ipari és exportteljesítményt. A növekedés fenntartása egyre inkább az exporton múlik, amelyet azonban a növekvő amerikai és európai vámfenyegetések veszélyeztetnek. Közgazdászok szerint nem az ütem, hanem a kiegyensúlyozatlan növekedési modell jelenti a valódi problémát, amelyet a csökkenő bérek, az ipari túlkapacitás és a tömeges munkaerőpiaci bizonytalanság súlyosbít – írja a Reuters.

Kína gazdasága a második negyedévben több mint három éve a leglassabb ütemben bővült,

a 4,3 százalékos növekedés elmaradt az első negyedévi 5,0 százaléktól, és a 4,5–5,0 százalékos éves célsáv alját sem érte el.

A gyenge lakossági fogyasztás beárnyékolja az egyébként erős feldolgozóipari és exportteljesítményt, ami tovább erősíti a kételyeket a kiegyensúlyozatlan növekedési modell hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatban – számolt be a Reuters.

A friss adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom júniusban mindössze 1 százalékkal nőtt, míg az ipari termelés húzta a gazdaságot: 5,3 százalékkal bővült.

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Ez a világpiaci kereslettől való túlzott függőséget mutatja, éppen akkor, amikor Kína kereskedelmi partnerei egyre hangosabban panaszkodnak a kétoldalú egyensúlytalanságok miatt. A gazdaság az első félévben összességében 4,7 százalékkal bővült, vagyis a célsávon belül maradt, ami mérsékli egy nagyobb gazdaságélénkítő csomag iránti sürgető igényt.

Sok közgazdász szerint azonban nem is a növekedés üteme, hanem annak összetétele jelenti a valódi problémát:

  • a belső kereslet rendkívül gyenge,
  • a bérek nem tartottak lépést a gazdasági növekedéssel,
  • egyes ágazatokban pedig kifejezetten csökkentek.

Rossz jövőképet fest, hogy az ipari túlkapacitás, az amerikai vámok és a gyártók közötti árháborúk miatt elbocsátások kezdődtek a gyárakban, miközben a fehérgalléros álláshelyek számát a gyenge belső kereslet és a mesterséges intelligencia gyors térnyerése is korlátozza.

Az ingatlanpiaci válság tovább mélyíti a problémákat, így a lakásberuházások az első félévben éves szinten 18 százalékkal estek vissza, miközben a lakásárak is csökkentek. Emberek tízmilliói szorultak ki a bejelentett foglalkoztatásból a bizonytalan alkalmi munkák világába, ahol hosszú munkaidőben, alacsony bérért és hiányos szociális biztonság mellett dolgoznak a különböző fuvarozó- és ételfutár-platformoknak.

A beruházások üteme is lassul, a helyi önkormányzatok, amelyek eddig a feldolgozóipari és infrastrukturális fejlesztések fő motorjai voltak – bár gyakran a túlkapacitások és a forráspazarlás felelőseiként is említik őket –, jelenleg komoly költségcsökkentési kényszerrel néznek szembe.

Az állóeszköz-beruházások az első félévben 5,7 százalékkal zsugorodnak, és még az állami szektor beruházásai is 2,3 százalékkal estek vissza.

A növekedés fenntartása így egyre inkább az exportra hárul. A külső kereslet egyelőre ellensúlyozza a belső piac gyengeségét, miután a kivitel 27 százalékkal ugrott meg, meglovagolva a globális mesterségesintelligencia-boomot. Ez részben az amerikai kiskereskedők előrehozott rendeléseit tükrözi, akik a várható vámemelések előtt igyekeznek feltölteni a készleteiket a Black Friday és a karácsonyi szezonra felkészülve.

A kereskedelmi kapcsolatok azonban kitettek az amerikai intézkedéseknek, a washingtoni adminisztráció által tervezett általános 10 százalékos vámot várhatóan magasabb tételek váltják fel, hiszen az amerikai kereskedelmi képviselet már 12,5 százalékos vámot javasolt, miközben az Európai Unió is saját iparának védelmét igyekszik megerősíteni a kínai versennyel szemben.

Forrás: Reuters

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