A Paksi Atomerőmű számára is példaértékű döntés született Csehországban

A szovjet tervezésű, nyomottvizes reaktorok teljesítményét a korábbi fejlesztések révén már megemelték az eredeti 1000 megawattról egységenként 1086 megawattra. A tervezett munkálatok között szerepel a generátorok cseréje, az irányítástechnikai és vezérlőrendszerek korszerűsítése, a nagyméretű technológiai berendezések karbantartására szolgáló új csarnok felépítése, valamint a hűtővízvezetékek cseréje.

Daniel Beneš vezérigazgató hangsúlyozta, hogy

a döntés többéves gazdasági és műszaki elemzéseken alapul, és teljes mértékben illeszkedik a világ élvonalbeli atomerőmű-üzemeltetői által követett gyakorlatba.

Karel Havlíček ipari és kereskedelmi miniszter logikus lépésnek nevezte az üzemidő nyolcvan évre történő meghosszabbítását, amennyiben minden szükséges biztonsági előírás teljesül. A tárcavezető hozzátette, hogy a döntés nincs hatással a dukovanyi új atomerőmű építési terveire, sem pedig a további nukleáris és megújuló kapacitások fejlesztésére.

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Csehország jelenleg a villamosenergia-szükségletének mintegy harmadát fedezi atomenergiából. A meglévő erőműpark fenntartása és üzemidejének meghosszabbítása mellett az ország új, gigawattos teljesítményű blokkok építését tervezi Dukovanyban, továbbá célul tűzte ki mintegy 3 gigawattnyi kis moduláris reaktoros (SMR) kapacitás kiépítését is.

Štěpán Kochánek, az Állami Nukleáris Biztonsági Hivatal elnöke rámutatott, hogy

a cseh atomerőművek élettartamát nem egy előre meghatározott időkorlát szabja meg, hanem a biztonsági követelmények rendszeres igazolása, a berendezések megfelelő állapota és karbantartása, valamint a szükséges pénzügyi és humánerőforrások rendelkezésre állása.

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