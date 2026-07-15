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A Polymarketen már lehet arra fogadni, mikor tartóztatják le Orbán Viktort
Gazdaság

A Polymarketen már lehet arra fogadni, mikor tartóztatják le Orbán Viktort

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A Polymarket fogadási platformon új piac nyílt arról, hogy őrizetbe veszik-e Orbán Viktor volt miniszterelnököt 2026 végéig. A fogadás megnyeréséhez nem szükséges jogerős ítélet, elegendő a fizikai őrizetbe vétel, előállítás vagy házi őrizet is. A spekulációt a kormányváltás utáni közpénzügyi átvilágítás és a korrupcióellenes intézkedések fűtik, bár Orbán ellen nyilvánosan ismert büntetőeljárás egyelőre nem indult.

Új fogadási lehetőség nyílt meg a Polymarketen arról, hogy őrizetbe veszik-e Orbán Viktor volt miniszterelnököt 2026 végéig – szúrták ki a Redditen.

A cikk írásakor a kereskedők 18–20 százalék közötti esélyt áraztak annak, hogy december 31-ig sor kerül valamilyen hatósági őrizetbe vételre.

A piac szabályai szerint az igen opció teljesüléséhez nem feltétlenül szükséges jogerős ítélet vagy hosszabb előzetes letartóztatás. Elegendő lehet,

  • ha Orbánt a hatóságok fizikailag őrizetbe veszik,
  • hivatalosan előállítják,
  • házi őrizetbe helyezik
  • vagy elektronikus nyomkövetés alá vonják.

De egy pusztán kiadott, de végre nem hajtott elfogatóparancs, illetve egy gyanúsítotti kihallgatás önmagában nem számítana.

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A fogadás leginkább azt a várakozást tükrözi, hogy a kormányváltás, az Orbán-korszak közpénzügyeinek átvilágítása, valamint az új vagyonvédelmi és korrupcióellenes intézkedések felerősítették a volt kormánytagok esetleges felelősségre vonásával kapcsolatos találgatásokat.

Azt most is érdemes hangsúlyozni – mint mindig –, hogy a Polymarket árazása nem bizonyíték és nem hatósági előrejelzés, hanem a résztvevők várakozásain alapuló spekulatív mutató.

Orbán Viktor ellen a nyilvánosan ismert információk szerint egyelőre nem indult büntetőeljárás. Bár az úgynevezett aranykonvoj-ügyben már felmerült politikai és döntéshozói érintettsége: miniszterelnökként ő rendelte el a letartóztatást, valamint a mintegy 82 millió dollár értékű ukrán készpénz- és aranyszállítmány legfeljebb hatvannapos visszatartását és kivizsgálását. Ez önmagában nem jelent büntetőjogi felelősséget, de az ügy későbbi vizsgálatainak egyik lehetséges kérdése lehet, milyen alapon és milyen információk birtokában, kinek az utasítására született meg a döntés.

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