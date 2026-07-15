Annyira alacsony a Duna vízállása, hogy egy új zátony született

Vácnál a vízállás már megközelítette az eddig mért legalacsonyabb szintet, ami egy új zátony kibukkanását eredményezte a város partjainál. A meteorológiai oldal arról írt, hogy a látvány sokkoló, mivel nemrégiben kiirtották azokat a növényeket, amelyek a parton vertek gyökeret, így bárhonnan jól megfigyelhető az előbukkanó sziget (többnyire csak onnantól kezdve nevezik ennek, ha már a növényzet is megtelepszik rajta, ez jelen esetben mg nem áll fenn). Ez sok embert a partra vonz. A visszahúzódó vízszint egyben azt is lehetővé teszi, hogy az emberek a folyómederben beljebb merészkedjenek, ezzel pedig sokan azt vizsgálják, milyen tárgyakat rejt a folyópart.
A cikk szerint a zátony éppen a Zenepavilonnal szemben helyezkedik el. A magassága néhány 10 centiméter, körülbelül olyan 0 +/- 10 centiéteres vízállásnál bukkanhat elő, a mérce jelenleg -40 centiétert mutat. A cikk kiemelte, hogy
a sziget csak átmenetileg lesz látható, mivel a hét második felétől emelkedni fog a Duna vízállása, így várhatóan az pró sziget is eltűnik a víz alatt.
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