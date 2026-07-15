ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Ma 21:00
Középdöntő
FRA
Franciaország ?
?
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
  • Megjelenítés
Az AI elképesztő fejlődési tempója új, eddig nem látott kihívások elé állítják a gyártókat
Gazdaság

Az AI elképesztő fejlődési tempója új, eddig nem látott kihívások elé állítják a gyártókat

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Schneider Electric és a Hon Hai Technology Group (Foxconn), melynek célja a mesterséges intelligencia (AI) használatát támogató adatközpontok új generációjának létrehozása. A két vállalat olyan megoldásokat kínál, amelyek lehetővé teszik az ilyen létesítmények gyorsabb megvalósítását és hatékonyabb üzemeltetését.
Energy Investment Forum 2026
Az energiaszektor csúcsvezetői egy helyen: stratégiai válaszok versenyképességről, beruházásokról, szabályozásról és az energetikai jövőjéről.
Információ és jelentkezés

Az AI egyre szélesebb körű elterjedésével alapvetően változnak meg a digitális infrastruktúrával szemben támasztott követelmények is. A két vállalat összefogása erre az új kihívásra kíván választ adni. A vállalatok közös célja olyan integrált, azonnal bevethető megoldások létrehozása, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy régiókon átívelően gyorsabban, hatékonyabban és kiszámíthatóbban építsék ki és üzemeltessék az AI működését támogató infrastruktúrát.

Az együttműködés keretében a két cég közösen kifejleszti a mesterséges intelligencia adatközpontok következő generációs referenciaarchitektúráit. A partnerség révén új innovációk jönnek a zárt rendszerű energiaoptimalizálás, a moduláris áramellátó és hűtőegységek, valamint a szabványosított tervezési keretrendszerek terén is, ezáltal támogatva az AI-gyárak kialakítását.

A gyártás még ebben az évben megkezdődik

- olvasható a közleményben.

Még több Gazdaság

Három fontos területen írná át a kormány a 2026-os költségvetést, már a parlament előtt a tervezet

Szigorú tilalmat vezettek be a népszerű üdülőhelyen: este 9 után már nem vásárolhatsz alkoholt a boltokban

Tisza-kormány: folytatódnak a személycserék, sorjáznak a szakpolitikai döntések

Az AI fejlődésének ütemét figyelembe véve új modellre van szüksége az infrastruktúra tervezése, kiépítése és megvalósítása terén

– mondta el Young Liu, a Foxconn elnöke.

Kapcsolódó cikkünk

Drasztikus lépésre szánta el magát a szoftveróriás az AI-verseny közepette

Dunavecse felkerült Európa energiatérképére: így vált technológiai úttörővé a Schneider új okosgyára

Brutális energiaigénnyel indulhat el az Egyesült Államok legújabb digitális központja a techóriások támogatásával

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megnyitja első éttermét a McDonald's a népszerű magyar fürdővárosban
Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Nyolc év alatt szétosztja 43 ezer milliárd forintnyi vagyonát az Omahai Orákulum
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility