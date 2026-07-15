Az AI elképesztő fejlődési tempója új, eddig nem látott kihívások elé állítják a gyártókat

Az AI egyre szélesebb körű elterjedésével alapvetően változnak meg a digitális infrastruktúrával szemben támasztott követelmények is. A két vállalat összefogása erre az új kihívásra kíván választ adni. A vállalatok közös célja olyan integrált, azonnal bevethető megoldások létrehozása, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy régiókon átívelően gyorsabban, hatékonyabban és kiszámíthatóbban építsék ki és üzemeltessék az AI működését támogató infrastruktúrát.
Az együttműködés keretében a két cég közösen kifejleszti a mesterséges intelligencia adatközpontok következő generációs referenciaarchitektúráit. A partnerség révén új innovációk jönnek a zárt rendszerű energiaoptimalizálás, a moduláris áramellátó és hűtőegységek, valamint a szabványosított tervezési keretrendszerek terén is, ezáltal támogatva az AI-gyárak kialakítását.
A gyártás még ebben az évben megkezdődik
- olvasható a közleményben.
Az AI fejlődésének ütemét figyelembe véve új modellre van szüksége az infrastruktúra tervezése, kiépítése és megvalósítása terén
– mondta el Young Liu, a Foxconn elnöke.
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