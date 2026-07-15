ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Ma 21:00
Középdöntő
FRA
Franciaország ?
?
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
  • Megjelenítés
Baleset miatt újabb főút esett el, jelentős a torlódás
Gazdaság

Baleset miatt újabb főút esett el, jelentős a torlódás

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kamionnal ütközött egy személyautó szerdán a 2-es főúton Szendehelynél, az útszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

Azt írták, a baleset a főút 45-ös kilométerénél történt. A személyautóba egy ember beszorult, őt a váci és a rétsági hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a roncsból.

A balesetezők pontos állapotáról cikkünk közlésekor nincsenek információk.

Az Útinform tájékoztatása szerint a főúton mindkét irányban jelentős a torlódás.

Kapcsolódó cikkünk

Elesett az M1, az M3, az M60 és az M80 is - Komoly torlódásokra kell számítani

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Connectax VAT Manager eÁFA M2M

Az eÁFA M2M átállás kapcsán sok vállalatnál elsőként az IT-fejlesztés kérdése merül fel: hogyan készül majd el az XML, hogyan kapcsolódik a rendszer a NAV-hoz, ki fogja értelmezni a vissza

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kiszáradt Európa legfontosabb folyója, vele pusztul a kontinens ipara
Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Nyolc év alatt szétosztja 43 ezer milliárd forintnyi vagyonát az Omahai Orákulum
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility