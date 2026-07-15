Baleset miatt újabb főút esett el, jelentős a torlódás

Kamionnal ütközött egy személyautó szerdán a 2-es főúton Szendehelynél, az útszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

Azt írták, a baleset a főút 45-ös kilométerénél történt. A személyautóba egy ember beszorult, őt a váci és a rétsági hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a roncsból.

A balesetezők pontos állapotáról cikkünk közlésekor nincsenek információk.

Az Útinform tájékoztatása szerint a főúton mindkét irányban jelentős a torlódás.

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