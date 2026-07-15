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Beárazta szerepét az Alkotmánybíróság, elfogadják Polt Péter nyugdíjazását
Gazdaság

Beárazta szerepét az Alkotmánybíróság, elfogadják Polt Péter nyugdíjazását

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Úgy tűnik az Alkotmánybíróság nem tervez semmiféle ellenállást tanúsítani elnökének menesztésére, miután a sajtó megkeresésére csupán azt a választ adták, hogy innentől nem kommentálnak törvényjavaslatokat és jogszabályokat.

Az Alkotmánybíróság nem kívánta értékelni az Országgyűlés által elfogadott alaptörvény-módosítást, amely 70 éves felső korhatárt vezetne be az alkotmánybírák számára, és ennek nyomán többek között Polt Péter, a testület elnökének megbízatását is megszüntetné. A testület a Népszava kérdéseire azt közölte:

sem folyamatban lévő törvényjavaslatokat, sem elfogadott jogszabályokat nem véleményez, feladata az Alaptörvény védelme.

A lap arról érdeklődött, miként értékeli az Alkotmánybíróság a parlament által elfogadott módosítást, valamint tervez-e bármilyen jogi lépést annak hatálybalépésével szemben. A válasz azonban nem tért ki a módosítás tartalmi megítélésére, és nem utalt arra sem, hogy a testület vagy annak elnöke bármilyen módon fellépne a változtatás ellen.

Az Alkotmánybíróság ugyanakkor jelezte, hogy a Polt Péter távozását követő átmenet és a testület működőképessége biztosított. Tájékoztatásuk szerint az elnöki feladatok ellátását elnökhelyettes választásával, ennek hiányában pedig a korelnök közreműködésével lehet garantálni.

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Az Országgyűlés hétfőn 139 igen és 6 nem szavazattal fogadta el az Alaptörvény 17. módosítását.

A változtatás értelmében – amennyiben azt Sulyok Tamás köztársasági elnök is aláírja – megszűnik az államfő, valamint négy alkotmánybíró, köztük Polt Péter megbízatása a korhatár elérése miatt. A módosítás emellett egyebek mellett azt is kimondja, hogy a következő országgyűlési választáson nem indulhat az, aki addigra legalább tizenkét éven keresztül volt országgyűlési képviselő.

A Népszava a Sándor-palotát is megkereste azzal a kérdéssel, hogy Sulyok Tamás aláírja-e a saját távozását eredményező módosítást, illetve milyen tervei vannak a hivatali idejéből hátralévő időszakra. Az államfő hivatala erre röviden úgy reagált:

A köztársasági elnök jogköreit és lehetőségeit az Alaptörvény szabályozza, az államfő – ahogy eddig is – ennek megfelelően jár el.

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