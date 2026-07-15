Döntő lépésre készül az európai jegybank, mert a háttérben már egy újabb gazdasági vihar készülődik

A német Bundesbank elnöke szerint az elmúlt hetekben váltakoztak a remények és a csalódások. Az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus kiéleződése jól mutatja, hogy a helyzet továbbra is törékeny. Nagel hangsúlyozta, hogy

az energiaárak alakulása döntő tényező a jövőbeli inflációs kilátások szempontjából, ezért a monetáris politikának rendkívül ébernek kell maradnia.

Nagel kijelentése üzenetértékű így, hogy közvetlenül az EKB július 22–23-i ülése előtti, nyilatkozattilalmi időszak kezdete előtt hangzott el. A várakozások szerint a döntéshozók ezúttal változatlanul hagyják az irányadó kamatokat, a piaci szereplők ugyanakkor arra számítanak, hogy az év későbbi szakaszában újabb szigorításra lehet szükség az iráni konfliktus okozta inflációs nyomás megfékezése érdekében.

Martin Kocher osztrák jegybankelnök és Piero Cipollone, az EKB Igazgatóságának tagja külön-külön úgy nyilatkozott, hogy

egyelőre nem látják az olyan másodkörös hatások jeleit, mint például a bérnövekedés gyorsulása, amelyek tartósan beépíthetnék az inflációs nyomást a gazdaságba.

Kocher megismételte, hogy a következő üléseken a kamatszint fenntartása vagy annak esetleges emelése szerepelhet majd a napirenden.

Nagel kiemelte, hogy a júniusi döntést követően a kamatszint már megfelelő tartományban van, és a Kormányzótanács a jövőbeli ülésein továbbra is a beérkező adatok alapján dönt majd. Véleménye szerint monetáris politikai szempontból továbbra is az óvatos, de szükség esetén határozott fellépés a leginkább célravezető.

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