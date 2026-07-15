Elesett az M1, az M3, az M60 és az M80 is - Komoly torlódásokra kell számítani

Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Gödöllő térségében egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt.

A 32-es kilométernél a forgalmat a Babati pihenőhelyen keresztül terelik el, míg a főváros felé tartó oldalon a belső sávot lezárták. Mindkét irányban mintegy öt kilométeres a kocsisor, ezért aki teheti, a 27-es gödöllői vagy a 39-es bagi csomópontnál letérve, a 3-as főutat választva kerülhet.

Szintén nehézkes az előrejutás az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. A Tatabánya és az M0-s autóút közötti terelésnél folyamatosak a szakaszos lassulások, különösen a külső sávban. A személyautóval a fővárosba tartóknak érdemes már a terelés kezdetétől a belső sávot választaniuk. A helyzetet nehezíti, hogy Bicskénél a belső sávban is torlódás alakult ki, Tata előtt pedig munkavégzés miatt zárták le a belső sávot.

Baleset történt az M60-as autópálya Pécs felé vezető oldalán is, ahol Kozármisleny térségében két jármű ütközött össze, emiatt a 26-os kilométernél csak egy sáv járható. Az M80-as autóutat eközben Rábafüzes közelében lezárták a határ osztrák oldalán zajló munkálatok miatt, így a forgalmat a rábafüzesi csomóponton keresztül a 8-as főút felé terelik.

A reggeli csúcsforgalom miatt a Budapestre vezető főbb útvonalakon egyaránt lassulásra kell készülni. Torlódás alakult ki a 10-es főúton a solymári körforgalomnál, a 31-es főúton Maglódnál, az 51-es főúton Dunaharaszti térségében, valamint a Csepel-sziget útjain. Vidéken az 52-es főút jelent szűk keresztmetszetet, ott ugyanis Fülöpszállás és Solt között több szakaszon zajlik útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt ezen a részen mindkét irányban akár húsz perccel is megnőhet a menetidő.

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