Erős forint, gyenge növekedés: mit bír még el a magyar gazdaság?

A hitelminősítők ugyanis egyelőre még befektetésre ajánlják Magyarországot, de a negatív kilátás azt üzeni: fogy a türelem. És persze kérdés, hogy vajon tényleg közelebb kerültünk az euróhoz, vagy csak egy jól hangzó politikai célról beszélünk?
Beszélgetésünkben megnéztük azt is, hogy mit mutat a GKI legfrissebb konjuktúraindexe, és meddig tarthat ki a politikai változások miatti optimizmus.
A műsor meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Gazdaságpolitikai helyzetértékelés az év felénél– (02:01)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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