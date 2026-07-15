Erős forint, gyenge növekedés: mit bír még el a magyar gazdaság?

Portfolio 2026. július 15. 10:15

Hosszabb adással jelentkezett a keddi Checklist: a műsor vendége volt Molnár László, a GKI vezető kutatója, akivel a 2026-os év felénél azt néztük meg, mennyi tartalék maradt a magyar gazdaságban három hónappal a választások után – és mi kellene ahhoz, hogy az euróbevezetés ne csak ígéret, hanem valódi pálya legyen.



A hitelminősítők ugyanis egyelőre még befektetésre ajánlják Magyarországot, de a negatív kilátás azt üzeni: fogy a türelem. És persze kérdés, hogy vajon tényleg közelebb kerültünk az euróhoz, vagy csak egy jól hangzó politikai célról beszélünk?



Beszélgetésünkben megnéztük azt is, hogy mit mutat a GKI legfrissebb konjuktúraindexe, és meddig tarthat ki a politikai változások miatti optimizmus.