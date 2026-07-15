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Erős forint, gyenge növekedés: mit bír még el a magyar gazdaság?
Gazdaság

Erős forint, gyenge növekedés: mit bír még el a magyar gazdaság?

Portfolio
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Hosszabb adással jelentkezett a keddi Checklist: a műsor vendége volt Molnár László, a GKI vezető kutatója, akivel a 2026-os év felénél azt néztük meg, mennyi tartalék maradt a magyar gazdaságban három hónappal a választások után – és mi kellene ahhoz, hogy az euróbevezetés ne csak ígéret, hanem valódi pálya legyen.

A hitelminősítők ugyanis egyelőre még befektetésre ajánlják Magyarországot, de a negatív kilátás azt üzeni: fogy a türelem.   És persze kérdés, hogy vajon tényleg közelebb kerültünk az euróhoz, vagy csak egy jól hangzó politikai célról beszélünk?   

Beszélgetésünkben megnéztük azt is, hogy mit mutat a GKI legfrissebb konjuktúraindexe, és meddig tarthat ki a politikai változások miatti optimizmus.
Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026
Október 15-én jön a Nyugat-magyarországi Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

A műsor meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Gazdaságpolitikai helyzetértékelés az év felénél– (02:01)

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