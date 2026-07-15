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Hamarosan jönnek a kormány legújabb bejelentései
Gazdaság

Hamarosan jönnek a kormány legújabb bejelentései

Portfolio
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Csütörtök délután kormányszóvivői tájékoztatót tart a kormány, a várható témákról nem adtak információkat.

A Kormányzati Kommunikáció július 16-án, csütörtök délután 3 órától tart kormányszóvivői tájékoztatót a sajtó számára az Alkotmány utcában. Az eseményen esetlegesen szóba kerülő témákról nem adtak előzetesen információkat, ám az elmúlt napokban több olyan esemény is történt, amely potenciálisan említésre kerülhet. Az egyik legfontosabb témát az alaptörvény 17. módosítása jelentheti majd, ennek

legfontosabb kérdése Sulyok Tamás köztársasági elnök eltávolítása lehet a pozíciójából.

A Tisza-kormány hétfőn szavazta meg a módosítást, amely egy konkrét csomagot tartalmaz, többek között az alkotmánybíróságra vonatkozóan is.

Az államfő egyelőre nem írta alá a 139 szavazattal elfogadott módosítást, Magyar Péter miniszterelnök 5 napos határidőt adott korábban erre Sulyoknak. A köztársasági elnök korábban nem mutatkozott nyitottnak erre, szerinte jogállami aggályokat vet fel a lépés. Várhatóan ez a kérdés fogja a legfontosabb témát jelenteni holnap.

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