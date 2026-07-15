Három fontos területen írná át a kormány a 2026-os költségvetést, már a parlament előtt a tervezet

A kormány három ponton módosítaná a 2026-os költségvetést: uniós helyreállítási hitelből emelné meg a Magyar Fejlesztési Bank tőkéjét, átütemezné a Versenyképes Járások Programhoz kapcsolódó önkormányzati befizetéseket, és több állami pénzügyi intézmény garanciakeretét is jelentősen csökkentené.
A kedd este, Kármán András pénzügyminiszter által a parlamenthez benyújtott törvényjavaslat elsődleges célja – legalábbis az indoklás alapján – a magyar helyreállítási tervben rögzített mérföldkövek teljesítése és az uniós források lehívásához szükséges jogi garanciák megteremtése.
Összesen 688,3 millió eurónak – mintegy 248,2 milliárd forintnak megfelelő – összeggel emelnék meg az MFB tőkéjét a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből, vagyis az RRF-ből lehívott hitel terhére.
Ahogy arról már írtunk itt a Portfolio-n, a pénzt az MFB-nek az Európai Beruházási Bankkal együttműködve kellene felhasználnia. Nem vissza nem térítendő uniós támogatásról, hanem Magyarország által felvett RRF-hitelből származó forrásról van szó, amelyet tőkeemelésként helyeznének el az állami fejlesztési bankban. A lépést már az Európai Bizottság is jóváhagyta a hét elején.
A kormány a költségvetési módosítóban lévő intézkedésekkel a helyreállítási pénzek lehívásához előírt 103-as és 120-as mérföldkövet teljesítheti.
A helyreállítási pénzek lehívásához kapcsolódik egyébként egy másik kedd este benyújtott közpénzügyi törvénycsomag-tervezet is, amely a költségvetési keretrendszer átalakításával teljesítene további uniós vállalásokat. Az egyik legfontosabb változtatás, hogy a Költségvetési Tanács 2027-től önálló költségvetési alcímet kapna az Országgyűlés fejezetén belül, ugyanakkor megszűnne a költségvetési vétójoga:
a testület a jövőben már csak véleményt mondhatna arról, hogy a költségvetés vagy annak módosítása megfelel-e az államadósság-szabálynak.
Ha elutasító véleményt adnak, a kormánynak felül kellene vizsgálnia a javaslatot, de a KT álláspontja nem akadályozná meg az új költségvetés parlamenti elfogadását.
Jelentősen átalakulna a költségvetés készítésének menetrendje is:
- a pénzügyminiszternek minden év augusztus 31-éig nyilvánosságra kellene hoznia a tervezés részletes ütemezését, módszertanát, számszerű feltételezéseit és adatszolgáltatási követelményeit,
- a következő évi büdzsétervezetet pedig kizárólag október 1. és 31. között lehetne benyújtani a parlamentnek.
Ezzel megszűnne az Orbán-kormány elmúlt években alkalmazott gyakorlata – amelyet az Európai Bizottság minden országjelentésében, valamint a piac is hevesen kritizált –, amikor a költségvetést már tavasszal elfogadták, így a tervezésbe több évközi gazdasági és költségvetési adat kerülhetne be.
Szigorodnának a kormány év közbeni költségvetési mozgásterének szabályai is: nyilvános határozathoz kötnék többek között a rendkívüli tartalék felhasználását, az előirányzatok átcsoportosítását, zárolását vagy csökkentését, valamint egyes többéves kötelezettségvállalásokat.
Tehát megszűnne a titkos kormányrendeletekkel, -határozatokkal végrehajtott átcsoportosítások gyakorlata, amellyel szintén gyakran élt az Orbán Viktor vezette kabinet.
A mostani tervezet szerint az 5 milliárd forintot elérő vállalásokhoz külön kormányjóváhagyás kellene. Hatályon kívül helyeznék azt a lehetőséget is, amely alapján a kormány korábban szabad előirányzat nélkül vagy annak összegét meghaladóan vállalhatott kötelezettséget, így a jövőben főszabály szerint csak a parlament által jóváhagyott kereteken belül lehetne költeni.
Érintettek a települések adói és a garanciahitelek is
Az önkormányzatok Területfejlesztési Alapba fizetendő hozzájárulását is átütemeznék, így
az érintett településeknek az éves helyi iparűzésiadó-bevételük növekményének – a szolidaritási hozzájárulás változásával korrigált – 70 százalékát kell átadniuk az alapnak.
Az eredetileg tervezett májusi befizetés elmaradt, mivel az ehhez szükséges miniszteri rendelet nem jelent meg, miközben a Versenyképes Járások Program támogatásait az állam már megelőlegezte. A módosítás ezért 2026 novemberére helyezi át az első elvonást, majd 2027 márciusában, a teljes éves iparűzésiadó-bevétel alapján következik az elszámolás és az esetleges visszatérítés. Az 50 millió forint alatti számított szolidaritási hozzájárulással rendelkező települések is bekerülnek a rendszerbe, késedelmes adatszolgáltatás esetén pedig az előző évi iparűzésiadó-bevétel 115 százalékával számolnak.
Négy nagy garanciakeret együttes felső határa összesen 1600 milliárd forinttal csökkenne.
Ennek kötevkeztében az MFB által állami kezesség mellett nyújtható hitelek és vállalható garanciák kerete 2000 milliárdról 1800 milliárd forintra, vagyis 200 milliárddal mérséklődik.
Arányaiban jóval drasztikusabb intézkedés, hogy az Eximbank állami kezességgel vállalható garanciáinak plafonja 200 milliárdról 50 milliárd forintra, az az a keret negyedére, 150 milliárddal esik.
A kormányhatározat alapján állami kezesség mellett nyújtott Exim-hitelekhez és kötvényekhez kapcsolódó keret 2200 milliárdról 1950 milliárd forintra, 250 milliárddal csökken.
A legnagyobb visszavágás a Start Garancia Zrt.-t érinti:
az állami viszontgaranciával fedezett állomány plafonja 3000 milliárdról 2000 milliárd forintra, azaz 1000 milliárddal lesz alacsonyabb.
Azt fontos tisztázni, hogy itt nem tényleges költségvetési kiadásokról van szó, hanem maximális kockázatvállalási keretekről, így csökkentésük önmagában nem javítja ugyanekkora összeggel a hiányt.
A parlamentben először tárgysorozatba veszik, általános vitát tartanak, a szak-, majd a törvényalkotási bizottságokhoz küldik a javaslatot, ahol aztán egy záró vita után szavazhatnak róla.
Címlapkép: A kormány 2026. évi költségvetési törvényjavaslata, mielőtt Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter átadta Kövér Lászlónak, az Országgyűlés akkori elnökének az Országház Gobelin termében 2025. május 6-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter.
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