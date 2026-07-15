Hiába a háború, további régiós terjeszkedésre készül az ukrán energiaóriás

A háború ellenére sem visszavonulásra, hanem további terjeszkedésre készül a D.TRADING, Ukrajna legnagyobb energetikai magánvállalata, a DTEK kereskedőcége. A társaság szerint a konfliktus rövid távon ugyan jelentős bizonytalanságot és rendkívüli működési kockázatokat teremtett, hosszabb távon azonban új lehetőségeket nyithat meg Ukrajna európai energiapiaci integrációja előtt. James O’Brien, az LNG-üzletág vezetője és Stanislav Dudka, az európai villamosenergia-üzletág vezetője a Portfolio-nak adott interjúban többek között arról beszélt, mi áll a magyar–ukrán gázforgalom leállása mögött, miért válhat Ukrajna a régió Franciaországává, és hogyan alakíthatja át az energiatárolók térnyerése a térség áramkereskedelmét.

A D.TRADING az ukrán DTEK-csoport kereskedővállalata, amely az ország legnagyobb magántulajdonú energetikai vállalatcsoportja, és gyakorlatilag a teljes energetikai értékláncban jelen van: földgáztermeléssel, hőerőművekkel, megújulóenergia-termeléssel, energiatárolással, energiahatékonysági szolgáltatásokkal és kiskereskedelemmel is foglalkozik.



A vállalat mintegy tíz éve kezdte meg európai terjeszkedését, kezdetben ukrán villamos energia exportjával, majd helyi vállalatok alapításával és kereskedelmi engedélyek megszerzésével. Mára a kelet-közép európai régió jelentős részén jelen van, de megvetették a lábukat már Olaszországban is.

Portfolio: A háború kitörése hogyan érintette a vállalat mindennapjait? Mennyiben változott meg a kereskedés?



D.TRADING: A háború első három-négy hónapjában gyakorlatilag hétvégék és normális munkaidő nélkül dolgoztunk. Folyamatosan történt valami, amire reagálni kellett. Teljesen át kellett alakítani a kereskedési gyakorlatunk.

Korábban jelentős exportőrök voltunk, de a háború kezdetén az ukrán áramhálózat teljesen levált az orosz és belarusz energiarendszerről, és egy ideig szigetüzemben működött. Ezt követte az európai rendszerrel való szinkronizáció, majd újraindult az export. Mára megfordult az áramlás iránya. Az erőművek elleni támadások miatt Ukrajna jelentős importőrré vált. Egy kereskedőnek ezekre a változásokra nagyon gyorsan kell reagálnia.

A kulcsszó tehát az alkalmazkodóképesség. Háborús környezetben egyszerűen nincs idő a felesleges bürokráciára.

Ha minden egyes kereskedési döntéshez hosszú jóváhagyási folyamatokon kell végigmenni, egyszerűen nem tudsz működni. Nagyobb önállóságot kell adni a kereskedőknek, természetesen a szükséges fékeket megtartva.

A háború azt is megmutatta, hogy az energiaellátás biztonsága mennyire alapvető része egy ország működésének. Az egyik napon pénzügyi és hitelkockázati szempontból teljesen normális vállalatként működsz, másnap pedig egy háborús országban találod magad, és minden üzleti partnered teljesen másként tekint rád.

A fizikai károk mellett mekkora fenyegetést jelentenek a folyamatos kibertámadások? Nem vált-e az energiarendszer gyors digitalizációja új támadási felületté?



A DTEK már a háború előtt is jelentős erőforrásokat fordított a biztonságra, beleértve a kiberbiztonságot. Őszintén szólva a kereskedők korábban nem mindig örültek a szigorú biztonsági előírásoknak. Már az is sok lépésből állt, hogy valaki hozzáférjen a szükséges rendszerekhez.

A háború kitörésekor azonban kiderült, hogy ezek a beruházások nem csak arra szolgáltak, hogy jól mutassanak egy prezentációban. Egyik nap az irodából dolgozik a csapat, másnap rakétatámadások miatt távolról. A háború előtt egy-két héttel költöztünk új irodába, amelyet a háború első hónapjában súlyos támadás ért. A rugalmasságot tehát valóban a saját bőrünkön tanultuk meg.

Ukrajna és az európai villamosenergia-rendszer összekapcsolása a háború egyik legfontosabb lépése volt. Hogyan változtatta meg a régió működését?



Az eredeti tervek szerint a szinkronizáció nagyjából egyéves folyamat lett volna. A háború kitörése után viszont világossá vált, hogy ezt hónapok alatt kell végrehajtani.

Nagyon szoros, szinte folyamatos kommunikáció alakult ki az ukrán kormány, az ukrán energiavállalatok és a szomszédos országok között. Ukrajna először szigetüzemben működött, majd megtörtént az európai rendszerrel való szinkronizáció, ezt követően pedig hónapról hónapra nőtt a határkeresztező kapacitás.

Ma már Ukrajna és Európa egyre inkább képes kiegyensúlyozni egymást.

Amikor az erőműveinket támadások érik, és nincs elegendő termelésünk, Európából importálunk. De nem egyoldalú a kapcsolat, mert még a háború ellenére is előfordul, hogy Ukrajnában többlet van, amit exportálni tudunk a környező országokba. Ráadásul az országnak továbbra is jelentős nukleáris termelőkapacitása van még annak ellenére is, hogy a legnagyobb (zaporizzsja) nem működik.

Vagyis Ukrajna a jövőben akár Kelet-Európa Franciaországa is lehet, aki ellátja a környező országokat olcsó nukleáris energiával?

A lehetőség adott.

A háború elején, amikor Európában energiaválság volt, Ukrajna a lehető legtöbb villamos energiát exportálta, ami segített enyhíteni az európai piaci helyzetet. Ez a kapcsolat a háború után még fontosabbá válhat.

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A háborús témát lezárva, mi a legfontosabb tanulság, amelyet Európának érdemes lenne átvennie Ukrajnától?



Európának volt egy terve az energiarendszer átalakítására. Németország például úgy döntött, hogy bezárja az atomerőműveit és kivezeti a szénerőműveket. Amikor kitört a háború és elszálltak az energiaárak, Ukrajnából nézve azt gondoltuk, hogy az új körülmények miatt bizonyos döntéseket felülvizsgálnak vagy elhalasztanak - de nem így történt.

Ha megváltoznak a körülmények, a stratégiát is gyorsan meg kell változtatni. Ehhez hozzátenném a diverzifikáció fontosságát. Nem szabad egyetlen beszállítótól vagy egyetlen energiaforrástól függni.

Diverzifikált termelési portfólióra van szükség, és arra is fel kell készülni, hogy ha valamelyik elem kiesik, legyen alternatíva. Ez ugyanúgy igaz a kiberbiztonságra, az informatikai rendszerekre és a fizikai energiatermelésre.

Térjünk rá a földgázra. A magyar–ukrán határon áprilisban leállt a forgalom. Politikai döntés volt?

Ukrajnában jelenleg gázexport-tilalom van érvényben. Ez nem Magyarország ellen irányul, hanem általános intézkedés, amelynek oka a háború és az ellátásbiztonság.

Az orosz gáztranzit leállása és az infrastruktúrát érő támadások miatt Ukrajnának szüksége volt földgáz behozatalra, főleg a téli időszakban. Az elmúlt telek nagyon nehezek voltak, de részben a kereslet csökkenése, részben az energiarendszer alkalmazkodása és a rugalmasság növekedése miatt ma már kisebb lehet a következő fűtési szezonnal kapcsolatos kockázat.

A javuló helyzet miatt csökkent az importigény, sőt...a kormány már vizsgálja az exporttilalom esetleges feloldását.

Végső soron az, hogy Ukrajna honnan importál gázt, alapvetően gazdasági kérdés. Magyarországról, Lengyelországból vagy a Vertikális Gázfolyosón keresztül? A kereskedők azt nézik, honnan a legversenyképesebb a forrás.

A magyar-ukrán gázkapcsolat veszíthet a stratégiai jelentőségéből, ha hosszabb ideig nincs rajta forgalom?

Sok ország szeretne a régió meghatározó gázkereskedési központjává válni. Ez végső soron verseny. Elméletben annak az országnak kellene megnyernie ezt a versenyt, amely a legjobb elhelyezkedést, szabályozást és gazdasági környezetet kínálja.

Rengeteg változás zajlik a gázpiacon. Ukrajna hatalmas gáztárolási kapacitásokkal rendelkezik, Romániában a Neptun Deep mezővel hatalmasat nőhet a kitermelés, Magyarország pedig központi helyen fekszik, és Horvátországon keresztül LNG-forrásokhoz is hozzáfér.

Nincs ok arra, hogy Magyarország miért ne válhatna regionális hubbá. De Bulgária és Görögország is ugyanezt szeretné, ahogy más országok is.

Egy hub lényege a likviditás. A kereskedők olyan piacra mennek, ahol megbízhatnak a szabályokban, megfelelő a likviditás és alacsonyak a piacra lépési korlátok.

Mit kellene ehhez Magyarországnak tennie?



Minél könnyebbé és olcsóbbá kell tenni a hozzáférést a környező piacokhoz.

A kereskedőknek kiszámítható keretrendszerre van szükségük. Ha egy piac túl drága vagy bizonytalan – például a tarifák miatt –, akkor a szereplők máshová mennek.

Ha Magyarország helyében lennék, arra törekednék, hogy a környező piacokhoz való hozzáférés a lehető legegyszerűbb és legolcsóbb legyen. Ha megjelenik a likviditás és alacsony az üzleti működés költsége, a kereskedők is jönni fognak.

A villamosenergia-piacon már láttunk erre példát. Magyarország több mint tíz éven keresztül a régió egyik meghatározó kereskedési központja volt. Amikor a likviditás csökkent, újraindult a verseny azért, hogy ki legyen a következő regionális hub.

A kereskedők oda viszik a pénzüket és az árujukat, ahol megfelelőek a feltételek. Nemcsak a fizikai infrastruktúra számít, hanem az is, milyen keretrendszert teremt az adott ország.

A szárazfölddel körülvett országok, így Magyarország számára az LNG egyik nagy problémája, hogy a gáz eljuttatása a termináloktól többletköltséggel jár. Hogyan lehetne ezt kezelni?



Ez valóban alapvető probléma. Ha nincs közvetlen tengeri hozzáférésed, a gázt át kell szállítani más országokon, ez pedig költséges.

Éppen ezért az Európai Uniónak is szerepet kellene vállalnia abban, hogy kiegyenlítse a versenyfeltételeket. El kell gondolkodni azon, hogyan lehetne versenyképesebbé tenni a határkeresztező tarifákat.

Lehetne például speciális LNG-tarifákban gondolkodni, vagy olyan megoldásokban, amelyek csökkentik a tengerparti termináloktól a szárazföld belsejébe történő szállítás költségét.

Felmerült már az is, hogy ahelyett, hogy minden ország külön regionális hub szeretne lenni, egy nagyobb közös belépési-kilépési régió vagy virtuális hub jöjjön létre Közép-Kelet- és Délkelet-Európában.

A végső cél az, hogy egy ország ne fizessen aránytalanul többet az energiáért pusztán azért, mert földrajzi helyzete miatt LNG-t kell szállítania a kontinens belsejébe. Ez nem olyan probléma, amelyet Magyarország egyedül meg tud oldani. Uniós szintű megoldásra van szükség.

Az LNG valóban drágább a hagyományos vezetékes gáznál?



Sokáig volt egyfajta importverseny Európában, amelynek ma látjuk az eredményét.

A Kelet-Európába érkező gáz bizonyos értelemben mesterségesen olcsó volt. De ennek az árát most fizetjük meg. Ha valaki hat hónapig vagy néhány évig nagyon kedvező áron kap gázt, az természetesen jó üzletnek tűnik. De ha közben egyetlen termelőtől válik függővé, akkor feladja az ellátásbiztonságának egy részét.

Amikor ez a termelő később visszaél a helyzetével, annak közvetlen gazdasági költsége van.

Ezért szerintem félrevezető úgy fogalmazni, hogy korábban olcsó energiánk volt, amely a háború miatt drágává vált.

Annak az energiának mindig volt költsége. Egyszerűen bizonyos elemeit korábban nem áraztuk be.

Az európai energiarendszerben a fosszilis energiahordozók szerepe várhatóan hosszabb távon csökkenni fog. Hogyan alakítja át ez egy energiakereskedő működését?



Az energiakereskedőkre sokan úgy tekintenek, mint egyszerű közvetítőkre, akik csak adnak-vesznek egy árut. A valóságban azonban a kereskedők segíthetnek abban, hogy a rendszer gyorsabban alkalmazkodjon. Olyan megoldásokat kínálhatnak a beruházóknak és a fogyasztóknak, amelyek lehetővé teszik az új piaci környezethez való alkalmazkodást.

A megújulók gyors terjedésével hatalmas árkilengéseket látunk attól függően, hogy süt-e a nap vagy fúj-e a szél. Korábban a rendszer egyik alapvető logikája az volt, hogy olcsó gázzal lehet kiegyensúlyozni a villamosenergia-rendszert. Ez a helyzet megváltozott.

A kérdés most az lett: ha nincs olcsó gáz, akkor mi biztosítja a rugalmasságot? Az egyik válasz az akkumulátoros energiatárolás.

Hogyan változtatják meg az energiatárolók a határkeresztező villamosenergia-kereskedelmet?



Az energiatároló bizonyos szempontból nagyon hasonló feladatot lát el, mint egy határkeresztező összeköttetés. Korábban, ha egy országban hatalmas napelemes többlet alakult ki, miközben a szomszédos országban nem volt ilyen termelés, akkor az árkülönbség miatt a villamos energia átáramlott egyik piacról a másikra.

A probléma akkor jelentkezik, amikor mindkét országban egyszerre magasak az árak, és már nem tudják egymást kiegyensúlyozni.

Az akkumulátor ebben változást hoz. Ha napközben hatalmas napelemes túltermelés van, az energia eltárolható, majd akkor használható fel, amikor magasabbak az árak és nagyobb szükség van rá. Vagyis az energiatároló lehetővé teszi, hogy egy ország kisebb mértékben függjön a szomszédaitól a saját rendszerének kiegyensúlyozásával.

Vagyis az akkumulátor egyfajta belföldi interkonnektor?



Igen, ez jó hasonlat.

Azt már mindenki látja, hogy nem lehet kizárólag időjárásfüggő megújuló termelésre támaszkodni. A megújuló energia önmagában nem rugalmas, a villamosenergia-rendszernek viszont folyamatosan rugalmasnak kell maradnia.

Erre több lehetőség van. Növelhetjük a határkeresztező kapacitásokat, építhetünk rugalmas erőműveket, vagy növelhetjük a keresleti rugalmasságot. A felhasználók azonban egyelőre nem alakítják át olyan gyorsan a fogyasztási szokásaikat, hogy tömegesen reagáljanak az árakra.

Lehet új gázerőműveket építeni vagy akár visszahozni korábban bezárt fosszilis kapacitásokat. De amit most látunk, az alapján a rugalmasság növelésének egyik leggyorsabb módja az energiatárolás.

Részben emiatt, valamint a gáztranzit szerepének csökkenésével a villamosenergia-kereskedelem válhat a legfontosabb energetikai kapcsolattá Magyarország és Ukrajna között?

A villamos energia jelenleg valóban rendkívül fontos, de a gáznak is komoly szerepe lesz.

Ukrajna körülbelül 30 milliárd köbméternyi gáztárolói kapacitással rendelkezik. Ha az ország teljesen visszakapcsolódik az európai piacokhoz, és megszűnnek a jelenlegi exportkorlátozások, akkor szerintem jelentősen nőhet a gázkereskedelem és az Ukrajnában tárolt földgáz szerepe.

A háború Európa számos részén megmutatta a tárolói kapacitások hiányát. Ukrajna ezen a területen nagyon fontos szereplővé válhat.

Mik a jövőbeli tervek?

Kezdetben csak energiát exportáltunk Ukrajnából az Európai Unióba, majd fokozatosan helyi vállalatokat alapítottunk és kereskedelmi engedélyeket szereztünk a szomszédos országokban, köztük Szlovákiában, Magyarországon és Romániában.

Az elmúlt öt-hat évben a teljes közép-kelet- és délkelet-európai régióban terjeszkedtünk. A villamosenergia-piacon Lengyelországtól Olaszországig, Szlovéniáig és Ausztriáig vagyunk jelen. Nem az a stratégiánk, hogy egész Nyugat-Európát meghódítsuk: a célunk az, hogy Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb energiapiaci szereplőjévé váljunk.

Mi a baj Nyugat-Európával?

Csak tisztában vagyunk azzal, hogy hol van versenyelőnyünk. Olyan megoldásokat fejlesztünk és olyan szolgáltatásokat kínálunk, amelyekben ötvözni tudjuk a nyugat-európai energiapiaci termékeket azzal a gyorsasággal és rugalmassággal, amit Ukrajnában tanultunk meg.

Kelet-Európa hitelkockázati szempontból nem egyszerű piac. De mi Ukrajnából jövünk, így pontosan tudjuk, hogyan kell ilyen környezetben működni.

Ma már megújulóenergia- és akkumulátoros projektek fejlesztőinek is képesek vagyunk finanszírozható, bankképes megoldásokat kínálni.

A legutóbbi nagy piac, amelyre beléptünk, Olaszország volt. Ott azonban már megtapasztaltuk, hogy a nyugati piacok mérete, összetettsége és bürokráciája teljesen más. Tíz kelet-európai országba kevesebb mint egy év alatt léptünk be, míg Olaszországban körülbelül tizenkét hónap kellett ahhoz, hogy ténylegesen megkezdjük a működést.

A gáz és az LNG ugyanakkor más történet. Ezek egyre inkább globális piacok, ezért ezen a területen Nyugat-Európában és a régión kívül is aktívak vagyunk.

Végezetül: terveznek terjeszkedni Magyarországon is?



Reméljük. Magyarország sokáig meglehetősen zárt és erősen hazai fókuszú piacnak tűnt, de most úgy látjuk, hogy itt is lehetőség nyílhat arra, hogy behozzuk azokat a megoldásokat, amelyeket más országokban már alkalmazunk.

Nemrég megkötöttük az első rövid távú PPA-szerződésünket is Magyarországon. Azt látjuk, hogy a PPA-k és más energiapiaci termékek iránt nő az érdeklődés.

Szeretnénk bővíteni a villamosenergia-, földgáz- és LNG-üzletünket is Magyarországon.

Több magyar vállalattal is jó párbeszédet folytatunk, és sok lehetőséget látunk. Magyarország központi helyet foglal el a régióban, és valóban megvan benne a lehetőség arra, hogy fontos kereskedési központ legyen.

A kulcs az lesz, hogy az üzleti környezet mennyire marad kiszámítható és vállalkozásbarát. Ha megfelelőek a feltételek, mi is szeretnénk aktívabbak lenni a magyar piacon.

Címlapkép forrása: Maks Muravsky/Global Images Ukraine via Getty Images

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.