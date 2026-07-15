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Hullanak a fejek az aranykonvoj-ügy miatt
Gazdaság

Hullanak a fejek az aranykonvoj-ügy miatt

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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal menesztette bűnügyi főigazgató-helyettesét és a Központi Nyomozó Főosztály vezetőjét az ukrán aranykonvoj ügyével összefüggésben. A HVG értesülései szerint a két magas rangú tisztviselő tevékenyen részt vett egy ukrán pénzszállító feltartóztatásának előkészítésében, és jelen volt az érintett ukrán állampolgárok kihallgatásánál is. A személyi változások a miniszterelnök által elrendelt belső átvilágítás eredményeként születtek meg, amelyre a NAV megbízott elnöke kapott utasítást.

Menesztette bűnügyi főigazgató-helyettesét, valamint a Központi Nyomozó Főosztály vezetőjét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – állítja a hvg.hu saját értesülésekre hivatkozva.

A Pénzügyminisztérium és az adóhatóság által is a lapnak megerősített információk szerint a

leváltott vezetők tevékenyen közreműködtek egy ukrán pénzszállító feltartóztatásának előkészítésében, emellett jelen voltak az érintett ukrán állampolgárok kihallgatásánál is.

A lap szerint ezek a személyi változások arra utalnak, hogy Tamásné Czinege Csilla, a NAV megbízott elnöke eleget tett Magyar Péter miniszterelnök egy hónappal ezelőtti utasításának.

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A kormányfő korábban arra szólította fel a hatóságot, hogy a terrorelhárításhoz és a titkosszolgálatokhoz hasonlóan hajtson végre azonnali belső vizsgálatot és átvilágítást az aranykonvojként elhíresült ügyben.

Az „aranykonvoj-ügy” 2026 márciusában robbant ki, amikor a magyar hatóságok Budapest közelében feltartóztattak két, Ausztriából Ukrajnába tartó páncélozott pénzszállító járművet, amelyekben 35 millió eurót, 40 millió dollárt és kilenc kilogramm aranyat találtak. A hét ukrán banki alkalmazottat őrizetbe vették, majd kiutasították, a NAV pedig pénzmosás gyanújával indított eljárást; az ukrán állami Oschadbank szerint ugyanakkor dokumentált, rendszeresen alkalmazott készpénzszállításról volt szó, Kijev pedig politikailag motivált lefoglalásnak nevezte az akciót.

Azóta sajtóhírek és kiszivárgott ügyészségi dokumentumok is arra utalnak, hogy megállhat a gyanú, hogy Orbán Viktor akkori miniszterelnök személyesen rendelte el a mintegy 82 millió dollár értékű rakomány legfeljebb hatvan napos visszatartását és eredetének, céljának kivizsgálását, miközben kormánya az ügyet az áprilisi választási kampány Ukrajna-ellenes üzeneteibe illesztette. Hivatalosan ugyanakkor nem került elő bizonyíték arra, hogy Orbán személyesen adott volna utasítást a konvoj eredeti feltartóztatására, de Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ korábbi vezetőjét már kihallgatták az ügyben, aki állítólag egyeztetett a leváltott kormányfővel, akit szintén meghallgathatnak a gyanú miatt.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László

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