ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Ma 21:00
Középdöntő
FRA
Franciaország England/Argentina Loser
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
  • Megjelenítés
Ilyen figyelmeztetést ritkán ad ki a NAV: 62 ezer adószám veszélyben
Gazdaság

Ilyen figyelmeztetést ritkán ad ki a NAV: 62 ezer adószám veszélyben

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá. Érdemes azonnal intézkedni: aki nem figyel a NAV jelzéseire, komoly bírságra számíthat, és az adószámát is elveszítheti.

A NAV közleménye kitér arra, hogy a naptári éves gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 2026. május 31-ig kellett letétbe helyezniük és közzétenniük. Ez nem puszta adminisztráció: a beszámoló teszi átláthatóvá a vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzetét a hatóságok és az üzleti partnerek számára is.

A NAV első lépésként még segít elkerülni a szankciókat: a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre.

Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak a NAV törli az adószámát, és kezdeményezi a cég megszüntetését.

Az adószám törlése után a vállalkozás nem folytathat gazdasági tevékenységet, nem állíthat ki számlát vagy nyugtát, és áfát sem igényelhet vissza. A következmény nagyon is valós: 2025-ben több mint 9 ezer esetben indult adószám-törlési eljárás, és több mint 6 ezer cégnél kezdeményezte a NAV a megszűntnek nyilvánítást. A felhívást tehát nem érdemes félretenni: csak a mulasztás mielőbbi pótlásával kerülhetők el a komolyabb szankciók és biztosítható a működés - hívja fel a figyelmet az adóhatóság.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: folytatódnak a személycserék, sorjáznak a szakpolitikai döntések

Új vezetőket neveztek ki Kátai-Németh Vilmos minisztériumában

A járvány vége óta nem látott helyzet alakult ki a kínai gazdaságban, az amerikaiak bevihetik a kegyelemdöfést

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

nincs cim

A Világgazdaság Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát kérdezte az új költségvetési pályáról. Intézkedések nélkül a 2026-os hiány a GDP 7,5 százalékát is elérheti,

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hamar ledolgozta hátrányát a forint az amerikai inflációs adat láttán
Kijött a hét legfontosabb adata - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!
Folytatódik a parlament ülése, Magyar Péter keményen nekiment az ellenzéknek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility