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Kapitány István közölte: az előző kormány után egy 800 milliárd forintos számla maradt
Gazdaság

Kapitány István közölte: az előző kormány után egy 800 milliárd forintos számla maradt

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A megszűnt Energiaügyi Minisztérium utolsó két hónapjában, áprilisban és májusban mintegy nyolcszázmilliárd forintnyi kifizetést teljesített, amelyek között tanácsadói, kommunikációs és rendezvényszervezési megbízások is szerepeltek – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai területért felelős miniszter, aki hozzátette: a szerződött partnerek között Mészáros Lőrinchez és Balásy Gyulához köthető cégek is feltűnnek. A miniszter azonnali átvilágítást rendelt el, jogi lépéseket hozott kilátásba.

Megszűnése előtt, idén áprilisban és májusban összesen nyolcszázmilliárd forintnyi kifizetést teljesített a korábbi Energiaügyi Minisztérium. Az utódszervezetként létrejött Gazdasági és Energetikai Minisztérium a megkérdőjelezhetőnek tartott ügyletek miatt teljes körűen átvilágítja a megörökölt szerződésállományt

– jelentette be Kapitány István a Facebook-oldalán az elődje, Lantos Csaba által vezetett tárca üzleti megállapodásaival kapcsolatban.

A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség részére benyújtott kötelező adatszolgáltatásból kiderül, hogy a kormányváltás következtében megszűnt tárca utolsó, április–májusi időszakra vonatkozó jelentése mintegy száz tételt tartalmaz.

A kifizetések jelentős részét tanácsadói, tanulmánykészítési, rendezvényszervezési és kommunikációs megbízások tették ki.

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Az adatok alapján a szerződött partnerek között Mészáros Lőrinchez, valamint Balásy Gyulához köthető vállalkozások is megtalálhatók.

Bár a kiadások egy része a szokásos hivatali ügymenet részének tekinthető, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint több megbízás és kifizetett összeg indokoltsága is kérdéseket vet fel. A miniszter közölte, hogy az új tárca emiatt már megkezdte a kifizetések és a szerződéskötések teljes körű felülvizsgálatát. A minisztérium jelezte, hogy amennyiben az átvilágítás során visszaélés vagy jogsértés alapos gyanúja merül fel, haladéktalanul kezdeményezni fogják az illetékes hatóságok eljárását.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Soós Lajos

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