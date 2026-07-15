Kapitány István: teljesen új alapokra helyezik az energiapolitikát

A gazdasági és energetikai miniszter a közzétett videójában úgy fogalmazot, hogy a május 12-i kinevezése után rekordidő alatt állították fel az új minisztériumot,
és azóta gőzerővel dolgoznak a Ganz Ábrahám gazdasági és energetikai terv végrehajtásán.
A miniszter az első időszak legfontosabb eredményének az uniós források felszabadítását nevezte, az első energetikai pályázatokat már ki is írták. Kapitány bejelentése szerint 1,5 milliárd euró uniós forrásból korszerűsítik a magyar villamosenergia-hálózatot, okosmérőket telepítenek, valamint bővítik az energiatárolási kapacitásokat. A fejlesztések célja, hogy a jelenleginél több megújuló erőművet lehessen biztonságosan csatlakoztatni a hálózathoz.
A videóban megemlékezett a magyarországi szélerőmű-fejlesztésekről is. Az első körben 700 megawattnyi új kapacitás telepítését alapoznák meg, a hosszabb távú cél pedig 4 gigawatt szélenergia-kapacitás létrehozása 2028-ig.
A szélenergia-programhoz az uniós támogatások mellett mintegy 2 milliárd euró piaci tőke bevonásával számolnak
- derült ki.
Emellett Magyarország további 21 uniós tagállammal együttműködve kívánja elősegíteni a tárolói kapacitások jelentős bővítését.
A miniszter szerint a fejlesztések kiegyensúlyozottabb energiamixet, biztonságosabb ellátást és alacsonyabb energiaköltségeket eredményezhetnek. Az energetikai együttműködés erősítése érdekében újraindították a visegrádi országok közötti egyeztetéseket is, és folytatják a magyar–szlovák kőolajtermék-vezeték megépítéséhez szükséges jogalkotási munkát.
Kapitány arról is beszélt, hogy a fejlesztésekhez szükséges az is, hogy
a Magyar Fejlesztési Bank európai színvonalú fejlesztési bankká váljon.
A tárcavezető szerint az uniós megállapodás feltétele a korrupcióellenes intézkedések végrehajtása volt. Ennek részeként megkezdték a minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítását, több társaságnál pedig vezetőváltásokról döntöttek. Új vezetést kapott egyebek mellett az Eximbank, a Magyar Turisztikai Ügynökség, a Magyar Fejlesztési Bank és a Magyar Villamos Művek (MVM).
Energetikai szempontból különösen fontos bejelentés, hogy
a kormány megkezdte a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbításának, valamint a Paks II. beruházásnak az átvilágítását.
Kapitány részleteket nem közölt a vizsgálat jelenlegi állásáról, de jelezte, hogy a cél a korábban megkezdett beruházások reális jövőképének kialakítása és a kritikus helyzetek rendezése.
Kapitány az üzemanyagárakról is beszélt. Közlése szerint az új kormány első miniszteri rendeletével fenntartotta a védett üzemanyagárakat, majd a piaci helyzet javulásával kivezette az intézkedést. A normál piaci működés helyreállítását a megerősödő forinttal és az alacsonyabb inflációval magyarázta.
A kormány a beruházások állami támogatását is új üzleti alapokra helyezné
- emelte ki a videóban.
A jövőben azok a projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek bizonyíthatóan hozzájárulnak a magyar gazdaság növekedéséhez, javítják a hazai kis- és középvállalkozások beszállítói lehetőségeit, és mérhető foglalkoztatási, technológiai vagy exporthatással járnak.
Kapitány végül azzal zárta, hogy szerinte az új minisztérium az első két hónapban megfelelő lendületet vett, a következő időszakban pedig kettőzött erővel folytatja a gazdaság növekedési pályára állítását. Mint fogalmazott, az intenzív munkával együtt az első hatvan naphoz „rengeteg kávé” is kellett.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
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