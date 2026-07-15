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Kapitány István: teljesen új alapokra helyezzük az energiapolitikát
Gazdaság

Kapitány István: teljesen új alapokra helyezzük az energiapolitikát

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Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter egy Facebook-videójában összegezte a szaktárca első hatvan napjának eredményeit. A vezető többek között beszélt az uniós források felszabadításáról, valamint a minisztérium terveiről: az áramhálózat korszerűsítése, az energiatárolási és szélenergia-kapacitások gyors bővítése, továbbá a paksi projektek teljes körű átvilágítása a prioritások között szerepelnek. Kapitány arról is beszélt, hogy az állami vállalatok működését és a beruházástámogatási rendszert szintén új alapokra helyezik.
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A gazdasági és energetikai miniszter a közzétett videójában úgy fogalmazot, hogy a május 12-i kinevezése után rekordidő alatt állították fel az új minisztériumot,

és azóta gőzerővel dolgoznak a Ganz Ábrahám gazdasági és energetikai terv végrehajtásán.

A miniszter az első időszak legfontosabb eredményének az uniós források felszabadítását nevezte, az első energetikai pályázatokat már ki is írták. Kapitány bejelentése szerint 1,5 milliárd euró uniós forrásból korszerűsítik a magyar villamosenergia-hálózatot, okosmérőket telepítenek, valamint bővítik az energiatárolási kapacitásokat. A fejlesztések célja, hogy a jelenleginél több megújuló erőművet lehessen biztonságosan csatlakoztatni a hálózathoz.

A videóban megemlékezett a magyarországi szélerőmű-fejlesztésekről is. Az első körben 700 megawattnyi új kapacitás telepítését alapoznák meg, a hosszabb távú cél pedig 4 gigawatt szélenergia-kapacitás létrehozása 2028-ig.

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A szélenergia-programhoz az uniós támogatások mellett mintegy 2 milliárd euró piaci tőke bevonásával számolnak

- derült ki.

Emellett Magyarország további 21 uniós tagállammal együttműködve kívánja elősegíteni a tárolói kapacitások jelentős bővítését.

A miniszter szerint a fejlesztések kiegyensúlyozottabb energiamixet, biztonságosabb ellátást és alacsonyabb energiaköltségeket eredményezhetnek. Az energetikai együttműködés erősítése érdekében újraindították a visegrádi országok közötti egyeztetéseket is, és folytatják a magyar–szlovák kőolajtermék-vezeték megépítéséhez szükséges jogalkotási munkát.

Kapitány arról is beszélt, hogy a fejlesztésekhez szükséges az is, hogy

a Magyar Fejlesztési Bank európai színvonalú fejlesztési bankká váljon.

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A tárcavezető szerint az uniós megállapodás feltétele a korrupcióellenes intézkedések végrehajtása volt. Ennek részeként megkezdték a minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítását, több társaságnál pedig vezetőváltásokról döntöttek. Új vezetést kapott egyebek mellett az Eximbank, a Magyar Turisztikai Ügynökség, a Magyar Fejlesztési Bank és a Magyar Villamos Művek (MVM).

Energetikai szempontból különösen fontos bejelentés, hogy

a kormány megkezdte a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbításának, valamint a Paks II. beruházásnak az átvilágítását.

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Kapitány részleteket nem közölt a vizsgálat jelenlegi állásáról, de jelezte, hogy a cél a korábban megkezdett beruházások reális jövőképének kialakítása és a kritikus helyzetek rendezése.

Kapitány az üzemanyagárakról is beszélt. Közlése szerint az új kormány első miniszteri rendeletével fenntartotta a védett üzemanyagárakat, majd a piaci helyzet javulásával kivezette az intézkedést. A normál piaci működés helyreállítását a megerősödő forinttal és az alacsonyabb inflációval magyarázta.

A kormány a beruházások állami támogatását is új üzleti alapokra helyezné

- emelte ki a videóban.

A jövőben azok a projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek bizonyíthatóan hozzájárulnak a magyar gazdaság növekedéséhez, javítják a hazai kis- és középvállalkozások beszállítói lehetőségeit, és mérhető foglalkoztatási, technológiai vagy exporthatással járnak.

Kapitány végül azzal zárta, hogy szerinte az új minisztérium az első két hónapban megfelelő lendületet vett, a következő időszakban pedig kettőzött erővel folytatja a gazdaság növekedési pályára állítását. Mint fogalmazott, az intenzív munkával együtt az első hatvan naphoz „rengeteg kávé” is kellett.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

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