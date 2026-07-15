Kettészakadt az ország az éjjel: míg a többség a fülledt meleg miatt nem aludt, az északkeleti határhoz közel hirtelen lehűlt a levegő

A HungaroMet Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint

a csapadék eloszlása rendkívül egyenetlen volt.

Kezdetben északkeleten, majd a délutáni és az esti órákban a Nyugat-Dunántúlon alakultak ki viharok, amelyek később keleti irányba vonulva a Dél-Dunántúlt is elérték. A lehullott csapadék mennyisége általában 1 és 17 milliméter között alakult, a hevesebb zivatargócokban azonban a 12 millimétert is meghaladta.

Az éjszakai órákban a zárt felhőtakaró miatt az ország jelentős részén 20 fok felett maradt a hőmérséklet. Ez alól csupán Szabolcs térsége jelentett kivételt, ahol a tisztább égboltnak köszönhetően 15 fok alá hűlt a levegő.

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